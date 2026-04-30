"Epstinovo oproštajno pismo je skriveno od javnosti"

Oproštajna poruka koju je Džefri Epštajn navodno napisao u zatvoru na Menhetnu čuvana je u tajnosti skoro sedam godina. Zaključana je u sudnici u Njujorku.

Cimer iz ćelije rekao je da je pronašao poruku u julu 2019. godine, nakon što je Epštajn pronađen bez svjesti sa komadom tkanine oko vrata. Epštajn je tada preživio, ali je pronađen mrtav u zatvoru nekoliko nedjelja kasnije.

Poruku je kasnije zapečatio savezni sudija kao dio krivičnog postupka protiv samog cimera, prema dokumentima i intervjuima. To znači da je istražiteljima koji su istraživali Epštajnovu smrt poznate ličnosti uskraćen pristup potencijalno ključnim dokazima.

Objavljeni milioni stranica dokumenata

U četvrtak je Njujork tajms zatražio od suda da objavi poruku. Prema riječima cimera Nikolasa Tartaljonea, u poruci je pisalo da je „vrijeme da se kaže zbogom“.

Iako je Tartaljone pomenuo belešku u podkastu prošle godine, rukopisni tekst je i dalje nedostupan javnosti, uprkos velikoj transparentnosti vlade oko istrage o Epštajnu. Od decembra, Ministarstvo pravde SAD objavilo je milione stranica dokumenata vezanih za seksualnog predatora.

Njujork tajms nije vidio belešku i nije mogao da je pronađe u Epštajnovim dosijeima. Portparolka Ministarstva pravde rekla je da ni ta institucija nije vidjela dokument.

Međutim, nejasna vremenska linija od dvije stranice u dostupnim zapisima opisuje kako je poruka završila u složenom sudskom postupku protiv Tartaljonea. U dokumentu se navodi da su Tartaljoneovi advokati potvrdili autentičnost poruke, ali bez objašnjenja kako. Ako ju je zaista napisao Epštajn, to bi moglo da pruži uvid u njegovo stanje uma u ​​nedjeljama prije smrti, kada je pronađen obješen sa kreveta.

Epštajnova smrt zvanično proglašena samoubistvom

Portparolka Ministarstva pravde rekla je da je, u skladu sa saveznim zakonom koji zahtjeva objavljivanje Epštajnovih dosijea, sprovedena opsežna pretraga svih dokumenata u posedu institucije, uključujući i one iz Odjeljenja za korekcije i Kancelarije generalnog inspektora.

Epštajnova smrt u 66. godini zvanično je proglašena samoubistvom. Međutim, propusti u bezbjednosti u zatvoru na Menhetnu, koji je u međuvremenu zatvoren, podstakli su brojne teorije o okolnostima njegove smrti i mogućnosti da je ubijen. Nakon incidenta u julu, kada su mu viđene povrede na vratu, Epštajn je tvrdio da ga je Tartaljone napao i da nije bio samoubilački nastrojen.

Tartaljone, bivši policajac optužen za četvorostruko ubistvo, godinama je negirao da je napao Epštajna. Zatvorski zapisi pokazuju da je nedjelju dana nakon početne optužbe, Epštajn rekao policajcima da nikada nije imao problema sa Tartaljoneom i da se osjeća bezbjedno u njegovoj ćeliji.

Tartaljone je osuđen 2023. godine i sada služi četiri doživotne kazne zatvora. Žalio se i tvrdi da je nevin. U nedavnim telefonskim pozivima iz saveznog zatvora u Kaliforniji, Tartaljone je iznio svoju verziju događaja i objasnio kako je pronašao poruku.

Tartaljone je uručio poruku svojim advokatima

Nakon incidenta u julu, Epštajn je premešten u drugi dio zatvora i nakratko stavljen pod nadzor zbog rizika od samoubistva. U to vrijeme, tvrdi Tartaljone, pronašao je poruku u svojoj ćeliji, sakrivenu u grafičkom romanu. „Otvorio sam knjigu da čitam i tu je bila“, rekao je Tartaljone, opisujući parče žutog papira otkinuto iz sveske.

Prema njegovim riječima, u poruci je pisalo da istražitelji mjesecima provjeravaju Epštajna i da „nisu pronašli ništa“. Dodao je da je poruka sadržala i rečenicu: „Šta želite da uradim, da briznem u plač? Vrijeme je da se oprostimo.“

Tartaljone je dao poruku svojim advokatima jer je rekao da bi mogla biti korisna ako Epštajn nastavi da tvrdi da je pokušao da ga napadne. Poruka nije pomenuta u zvaničnim istragama o Epštajnovoj smrti, uključujući izveštaj Kancelarije generalnog inspektora iz 2023. godine, koji je odbio da komentariše slučaj.

Ali hronološki dokument, objavljen kao deo Epštajnovih dosijea, opisuje put poruke kroz pravosudni sistem. Nije jasno zašto je dokument, pod nazivom „Hronologija“ i napisan inicijalima zatvorenika i advokata, sastavljen niti ko ga je napisao.

Angažovani stručnjaci za rukopis

Prema dokumentu, 27. jula 2019. godine, četiri dana nakon navodnog pokušaja samoubistva, Tartaljone se sastao sa svojim glavnim advokatom, Brusom Barketom, i obavestio ga o poruci.

Kada je stražar rekao da Tartaljone ne može da ode do ćelije da preuzme poruku, Barket mu je savjetovao da je preda sljedećem advokatu koji ga posjeti. Barket je zatim pozvao drugog advokata, Džona Videra, i zamolio ga da preuzme poruku od svog klijenta.

Dokument pokazuje da su advokati dva puta tokom narednih nekoliko dana pokušali da provjere autentičnost poruke, ali bezuspješno. Uspeli su da to urade krajem 2019. ili početkom 2020. godine, navodi se.

„Moji advokati su željeli da se uvjere da ja to nisam napisao“, rekao je Tartaljone u intervjuu za podkast Džesike Rid Kraus u julu 2025. godine. Rekao je da su angažovali stručnjake za rukopis.

Portparol suda odbija da komentariše postojanje zapečaćenih dokumenata

Sudija Kenet M. Karas, koji vodi Tartaljoneov slučaj na saveznom sudu u Vajt Plejnsu, na kraju je naredio da se bilješka preda sudu, rekli su Tartaljone i Vider. Vider je potvrdio da je lično odnio bilješku u sud i predao je službeniku, ali tvrdi da se ne sjeća njenog sadržaja.

Izgleda da je poruka postala dio dugotrajnog spora među Tartaljoneovim advokatima, što je navelo sudiju da imenova nezavisnog advokata da istraži sukob. Dokumenti vezani za taj spor su zapečaćeni kako bi se zaštitila povjerljivost odnosa između advokata i klijenta.

Sudija je kasnije presudio da diskvalifikuje Videra iz slučaja, pozivajući se na posebnu, takođe zapečaćenu, odluku u kojoj su objašnjeni razlozi. Vider je odbio da komentariše svoje izuzeće. Portparol suda je odbio da komentariše postojanje bilo kakvih zapečaćenih dokumenata, rekavši da se takvi zapisi čuvaju u sudskim trezorima radi bezbjednosti.

