Logo
Large banner

"Princ Vilijam zvao Endrua nakon što su mu oduzete titule"

Autor:

ATV
10.04.2026 09:55

Komentari:

0
Принц Вилијам и принцеза Кејт
Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Princ Vilijam navodno je razgovarao sa Endrua nakon što mu je kralj Čarls oduzeo kraljevske titule, tvrdi nova knjiga o britanskoj kraljevskoj porodici.

Prema biografiji Roberta Hardmana „Elizabeta II: Privatno. Javno. Priča iznutra“, Vilijam je iste noći kada je izgubio titule pozvao Endrua da izrazi saučešće. U knjizi se tvrdi da je Endru bio „veoma dirnut“ jer ga je kontaktiralo samo nekoliko ljudi, a Vilijam je navodno bio jedan od rijetkih.

Titule su mu oduzete prošle jeseni

Kralj Čarls je oduzeo titule svom bratu u oktobru 2025. godine, nakon novog talasa pritiska zbog Endruovih veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom. Dodatnu pažnju izazvali su posthumni memoari Virdžinije Đufra i novi dokumenti o njenom odnosu sa Epštajnom.

Endru je uhapšen u februaru ove godine i zadržan je 11 sati zbog sumnje na zloupotrebu javnog položaja. Sumnja se da je neprimjereno dijelio informacije sa Epštajnom tokom svog mandata kao britanski trgovinski izaslanik. Kasnije je pušten na slobodu, ali istraga je još uvijek u toku.

Vilijam navodno godinama traži od Endrua da se preseli.

Britanski mediji su ranije izvještavali da je Vilijam zauzeo mnogo oštriji stav prema Endruu nego ostatak porodice.

„Vilijam želi da se sve ovo razjasni prije nego što dođe na presto. Želi da se to odmah riješi“, rekao je ranije za časopis People kraljevski biograf Endru Louni.

Принц Ендру

Svijet

U drugoj knjizi, „Vilijam i Katarina: Nova era monarhije: Priča iznutra“, navodi se da je još 2019. godine, nakon Endruovog kontroverznog intervjua za BBC o njegovim vezama sa Epštajnom, Vilijam zatražio od tadašnjeg princa Čarlsa i kraljice Elizabete II da reaguju.

Izvor u knjizi tvrdi da Vilijam „nikada nije posebno voleo Endrua“ i da je želio da ga skloni iz reflektora prije nego što skandal dodatno ošteti monarhiju.

Takođe, navodno zamjera svoju vezu sa Kejt.

Neki autori takođe tvrde da Vilijam zamera Endruu zbog načina na koji se ophodio prema Kejt Midlton kada je ušla u kraljevsku porodicu.

Novinar Ričard Kej je 2024. godine tvrdio da je Vilijam smatrao da je Endru negostoljubiv prema Kejt i da je kralj Čarls bio previše popustljiv prema njemu. Biograf Louni je ranije rekao da Endru nije smatrao Kejt „dovoljno otmenom“ za kraljevsku porodicu.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bivši princ Endru

Princ Vilijam

Džefri Epstin

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

08

Gosić, Butigan i firma Buba Kompani osuđeni zbog zloupotrebe položaja i pranja novca

10

57

Skočila cijena sirove nafte!

10

50

Drama oko crne magije i pokušaja ubistva u Tesliću završena psihijatrijskim liječenjem

10

44

Počeo štrajk! Desetine hiljada putnika u problemu

10

32

Novo revolucionarno otkriće: Vještačka inteligencija može detektovati srčane bolesti i do pet godina ranije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner