Bil Gejts o svjedočenju u slučaju Epstin: „Žalim zbog svakog minuta koji sam proveo sa njim“

Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts svjedočiće pred Kongresom SAD o svojoj vezi sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epštajnom. Saslušanje je dio istrage o preminulom finansijeru koju vodi Nadzorni odbor Predstavničkog doma, pred kojim su već svjedočile brojne istaknute ličnosti, uključujući Bila i Hilari Klinton, piše Skaj njuz .

Gejts nije optužen ni za jedan zločin, a njegov portparol je rekao da „pozdravlja priliku“ da odgovori na pitanja. „Iako nikada nije svjedočio niti učestvovao ni u jednoj od Epštajnovih nezakonitih aktivnosti, raduje se prilici da odgovori na sva pitanja odbora i podrži njihov važan rad“, navodi se u saopštenju. Saslušanje je zakazano za 10. jun.

Žalim za svaki minut proveden sa njim

Sve su veći pozivi istaknutim osobama imenovanim u takozvanim Epštajnovim dosijeima da se jave i otkriju svoje veze sa njim i bilo kakvo saznanje o njegovim zločinima. Međutim, samo pominjanje u dokumentima ne podrazumeva počinjenje zločina.

Milioni dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD posljednjih mjeseci uključuju imejlove između Epštajna i Gejtsa, kao i njegove fotografije.

Gejts tvrdi da su njegov odnos i višestruki sastanci sa Epštajnom bili ograničeni na razgovore o filantropiji i da je bila greška sastati se sa njim. „Žalim zbog svakog minuta koji sam proveo sa njim“, rekao je za australijski 9News ranije ove godine.

Trampov bivši državni tužilac se takođe pojavljuje pred odborom

Očekuje se da će se Pam Bondi, bivša državna tužiteljka u administraciji Donalda Trampa, koja je otpuštena prošle nedjelje, takođe pojaviti pred odborom u narednim mjesecima. Tramp je navodno bio nezadovoljan njenim postupanjem sa Epštajnovim dosijeima. Poziv za njeno svjedočenje podstakla je republikanka Nensi Mejs, koja je rekla da „američki narod želi odgovore“.

Pozadina istrage

Džefri Epštajn, bogati i dobro povezani finansijer, uhapšen je 2019. godine po federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. U avgustu te godine pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji.

Njegove veze sa nekim od najmoćnijih ljudi na svijetu dospjele su pod lupu nakon što je Tramp prošlog novembra potpisao zakon kojim se od Kongresa zahtjeva da objavi dokumenta vezana za istragu o Epštajnu.

