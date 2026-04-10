Netanjahu bez milosti: Ništa od primirja

Izvor:

Tanjug

10.04.2026 08:18

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je sinoć da "nema primirja u Libanu" i da Izrael nastavlja da napada Hezbolah.

On je u video-poruci stanovnicima sjevernog Izraela rekao da Izrael "nastavlja da udara Hezbolah velikom silom" i da neće prestati dok ne povrati njihovu bezbjednost, prenosi Tajms of Izrael.

"Naša značajna dostignuća, kako u Iranu, tako i protiv osovine zla, dovela su do istorijske promene u položaju Izraela u regionu. Ona su takođe dovela do promjena u našim odnosima sa zemljama sa kojima ranije nismo imali odnose", naveo je Netanjahu.

Izraelski premijer izjavio je ranije juče da je naložio vladi da što prije započne direktne pregovore sa Libanom.

Kako je naveo, pregovori bi bili usmjereni na razoružavanje libanske militantne grupe Hezbolah i uspostavljanje miroljubivih odnosa između Izraela i Libana.

Libanski zvaničnici zatražili su privremeni prekid vatre kako bi bili omogućeni pregovori sa Izraelom.

