Tramp zaprijetio Iranu: Pucnjava počinje ako ne ispunite sporazum

09.04.2026 07:10

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će američki vojni brodovi i avioni ostati raspoređeni u blizini Irana, zaprijetivši da će SAD ponovo početi "pucati" ukoliko Teheran u potpunosti ne ispuni sporazum postignut s Vašingtonom.

"Svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje, s dodatnom municijom i oružjem ostaće na svojim mjestima u Iranu i oko njega sve dok se u potpunosti ne ispuni postignuti pravi sporazum. Ako se iz bilo kojeg razloga to ne dogodi, što je vrlo malo vjerovatno, onda 'pucnjava počinje', veća, bolja i jača nego što je iko ikada prije vidio", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da će "Hormuški moreuz biti otvoren bez nuklearnog oružja", očigledno aludirajući na nuklearni program Irana.

Ranije je Tramp izjavio da je Iran pristao da obustavi obogaćivanje uranijuma, dok je predsjednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Kalibaf (Mohammed Bager Qalibaf) rekao da je Iranu dozvoljeno da nastavi obogaćivanje uranijuma pod određenim uslovima primirja.

Policija Amerika SAD 872x610

Iz Irana je ranije u srijedu saopćeno da bi nastavak razgovora o postizanju trajnog mirovnog sporazuma sa SAD-om bio nerazuman, nakon što je Izrael izveo svoje najžešće napade na Liban, pri čemu su ubijene stotine ljudi.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je primirje u Libanu ključni uslov za sporazum njegove zemlje sa SAD-om.

Do primirja je došlo u posljednjim trenucima prije isteka roka koji je postavio Tramp, a koji se odnosio na otvaranje moreuza.

U slučaju da dogovor nije bio postignut, predsjednik SAD-a najavljivao je intenziviranje napada, pa čak i da će "izbrisati civilizaciju".

Nakon što je Tramp objavio odluku o primirju, iz Izraela je stiglo saopštenje u kojem se navodi da podržavaju njegovu odluku o obustavi napada na Iran u trajanju od dvije sedmice.

Takođe je naglašeno da primirje ne uključuje Liban.

- Izrael podržava odluku predsjednika Trampa da obustavi napade na Iran na dvije sedmice, pod uslovom da Iran odmah otvori moreuz i zaustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu - naveli su Izraelci.

