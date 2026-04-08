Pljačkaš vijeka lociran na jahti: Ukrao 22 miliona evra, a sada uživa na Karibima

Godine 2007. nestao je zajedno sa nevjerovatnih 540 miliona kruna koje je ukrao iz jedne sigurnosne agencije, a policija i dalje traga za Františekom Prohazkom.

U međuvremenu, istražitelji su došli do šokantnog otkrića da on živi na Karibima na jahti, prenosi CNN Prima.

Prije skoro dvadeset godina, František Prohazka i njegov saučesnik Milan Čermak ukrali su više od pola milijarde kruna. Prohazka je radio kao čuvar u sigurnosnoj agenciji G4S Cash Services, gdje je poznavao prostorije i bezbjednosni sistem „kao svoj džep“. Kobnog dana, 1. decembra, natovario je kombi novčanicama u vrijednosti od 540 miliona kruna, što je oko 22 miliona evra.

Međutim, vozilom nije upravljao zaposleni kompanije, već Milan Čermak. Autor „pljačke vijeka“, František Prohazka, prema policiji je i dalje živ.

Čermak je bez problema napustio prostorije kombijem punim novca. Prohazka je mirno sačekao kraj svoje smjene, a zatim i sam nestao. Nestanak novca otkriven je tek sljedećeg dana, kada su počinioci već bili u bjekstvu.

Nakon odlaska, zamijenili su kombi drugim automobilom kako bi zbunili potragu. Policija je vozača uhvatila poslije nekoliko mjeseci, ali za Prohazkom se i dalje traga.

Bivši elitni policajac Jan Ribak govorio je za dokumentarnu emisiju „Minuti zločina“ televizije CNN Prima News. On je priznao da je lopov najvjerovatnije živ i da se nalazi na Karibima. Istražitelji su, navodno, od samog početka pratili tragove koji su vodili ka najjužnijim ostrvima Sjeverne Amerike.

Ribak je opisao kriminalca kao osobu koja je stalno u pokretu.

„Dokazi ukazuju na to da Prohazka nigdje ne živi stalno. Jednostavno putuje, negdje na jahti. Zna da, ako se zaustavi, povećava rizik da bude uhvaćen“, rekao je on.

U slučaj je bio uključen i legendarni šef policijskog odjeljenja za ubistva Jozef Mareš. Istražitelj je otkrio da je Prohazka snimljen kamerom kako bježi sa aerodroma u Frankfurtu, odakle je poletio koristeći lažna dokumenta.

U prošlosti su policajci razmatrali i verziju da je Prohazka odavno mrtav i da je u cijeloj priči bio samo paravan.