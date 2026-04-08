Nova mapa Evrope zabrinjava: Veći dio je u crvenom, evo šta je sa BiH

Mapa nataliteta Evrope za 2025. godinu pokazuje jasnu i zabrinjavajuću sliku – gotovo cijeli kontinent obojen je u crveno, što znači da se u većini zemalja rađa premalo djece za obnavljanje stanovništva.

Naš region je u „žutoj zoni“ – što znači da je situacija bolja nego u ostatku Evrope, ali i dalje nedovoljna.

Prema mapi, Bosna i Hercegovina ima stopu fetiliteta od 1,57, Srbija: 1,61, Hrvatska: 1,49, a Slovenija: 1,52, prenosi Nova.

To znači da region u prosjeku stoji bolje od većine Evrope, ali nijedna od ovih zemalja ne dostiže ključni prag od 2,1 djeteta po ženi, koji je potreban za obnavljanje stanovništva.

Jedina „zelena tačka“ u Evropi

Na cijeloj mapi postoji samo jedan prostor u zelenoj zoni – gdje fertilitet prelazi ili dostiže nivo obnavljanja stanovništva.

To jasno pokazuje koliko je rijetka situacija u kojoj neka evropska zemlja ima dovoljno rođenih.

Evropa gotovo cijela u crvenom

Većina evropskih zemalja nalazi se u crvenoj zoni:

Njemačka: oko 1,30

Italija: oko 1,14

Španija: oko 1,11

Poljska: oko 1,09

Velika Britanija: oko 1,39

To znači da Evropa u cjelini već sada nema prirodnu obnovu stanovništva.

Najgore stanje

Najniža vrijednost na kontinentu zabilježena je u Ukrajini gdje je stopa od 0,85.

To je ekstremno nizak nivo, koji ukazuje na ozbiljan demografski kolaps.

Šta kažu zvanični podaci EU

Podaci Evropske unije dodatno potvrđuju trend.

U 2024. godini:

Bugarska: 1,72 (najviša stopa u EU)

Francuska: 1,61

Slovenija: 1,52

Na dnu liste:

Malta: 1,01

Španija: 1,10

Litvanija: 1,11

Dakle, čak i najbolje rangirane zemlje ostaju ispod nivoa potrebnog za obnovu stanovništva.

Zašto natalitet pada

Razlozi su složeni:

kasnije zasnivanje porodice

nesigurno tržište rada

visoki troškovi života

promjene životnih prioriteta

U Evropi se prvo dijete danas dobija sve kasnije, što dodatno smanjuje ukupan broj rođenih.

Šta slijedi

Pad nataliteta znači:

manje radne snage

veći pritisak na penzioni sistem

ubrzano starenje stanovništva

Evropa se trenutno održava zahvaljujući migracijama, ali bez njih bi pad bio još izraženiji.