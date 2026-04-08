Nova mapa Evrope zabrinjava: Veći dio je u crvenom, evo šta je sa BiH

Autor:ATV
Mapa nataliteta Evrope za 2025. godinu pokazuje jasnu i zabrinjavajuću sliku – gotovo cijeli kontinent obojen je u crveno, što znači da se u većini zemalja rađa premalo djece za obnavljanje stanovništva.
Naš region je u „žutoj zoni“ – što znači da je situacija bolja nego u ostatku Evrope, ali i dalje nedovoljna.
Prema mapi, Bosna i Hercegovina ima stopu fetiliteta od 1,57, Srbija: 1,61, Hrvatska: 1,49, a Slovenija: 1,52, prenosi Nova.
To znači da region u prosjeku stoji bolje od većine Evrope, ali nijedna od ovih zemalja ne dostiže ključni prag od 2,1 djeteta po ženi, koji je potreban za obnavljanje stanovništva.
Na cijeloj mapi postoji samo jedan prostor u zelenoj zoni – gdje fertilitet prelazi ili dostiže nivo obnavljanja stanovništva.
To jasno pokazuje koliko je rijetka situacija u kojoj neka evropska zemlja ima dovoljno rođenih.
Većina evropskih zemalja nalazi se u crvenoj zoni:
Njemačka: oko 1,30
Italija: oko 1,14
Španija: oko 1,11
Poljska: oko 1,09
Velika Britanija: oko 1,39
To znači da Evropa u cjelini već sada nema prirodnu obnovu stanovništva.
Najniža vrijednost na kontinentu zabilježena je u Ukrajini gdje je stopa od 0,85.
To je ekstremno nizak nivo, koji ukazuje na ozbiljan demografski kolaps.
Podaci Evropske unije dodatno potvrđuju trend.
U 2024. godini:
Bugarska: 1,72 (najviša stopa u EU)
Francuska: 1,61
Slovenija: 1,52
Na dnu liste:
Malta: 1,01
Španija: 1,10
Litvanija: 1,11
Dakle, čak i najbolje rangirane zemlje ostaju ispod nivoa potrebnog za obnovu stanovništva.
Razlozi su složeni:
U Evropi se prvo dijete danas dobija sve kasnije, što dodatno smanjuje ukupan broj rođenih.
Pad nataliteta znači:
Evropa se trenutno održava zahvaljujući migracijama, ali bez njih bi pad bio još izraženiji.
