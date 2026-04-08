Povlačenje Vašingtona iz NATO-a moguća tema razgovora Trampa i Rutea

Američki predsjednik Donald Tramp vjerovatno će tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom pokrenuti pitanje mogućeg povlačenja Sjedinjenih Država iz Alijanse, rekla je portparol Bijele kuće Karolin Levit.
"To je nešto o čemu je predsjednik već pričao i mislim da je to nešto o čemu će predsjednik razgovarati sa Ruteom. Možda će i sam Tramp reći nešto više o tome poslije sastanka", rekla je Levitova na brifingu odgovarajući na pitanje o Trampovim planovima da povuče SAD iz NATO-a.
Ona je dodala da se Tramp raduje iskrenom i otvorenom razgovoru sa Ruteom povodom obećanja generalnog sekretara NATO-a da će Alijansa pomoći u obezbjeđivanju slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz.
