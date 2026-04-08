Logo
Large banner

Osuđena žena koja je ''ubila'' Metjua Perija

Autor:

ATV
08.04.2026 21:06

Komentari:

0
Глумац Метју Пери.
Foto: Jutjub/skrinšot

Žena poznata kao "Kraljica ketamina", koja je obezbijedila smrtonosnu dozu droge koja je ubila glumca Metjua Perija, osuđena je na 15 godina zatvora.

Džasvin Sanga je prvobitno negirala optužbe, ali je pristala da promijeni iskaz u potpisanoj izjavi prošle godine, samo nekoliko nedjelja prije nego što je trebalo da joj počne suđenje.

U izjavi o uticaju na žrtvu, podnijetoj uoči ročišta za izricanje presude, Perijeva maćeha Debi opisala je Sangu kao „bezdušnu“ i pozvala sudiju da joj izrekne maksimalnu zatvorsku kaznu.

Zvijezda serije Prijatelji preminuo je u oktobru 2023. godine u 54. godini. Godinama se borio sa zavisnošću, ali je godinu dana prije smrti, tokom perioda apstinencije, objavio memoare.

On je koristio ketamin preko svog redovnog ljekara kao legalan, ali nezvaničan tretman za depresiju, ali je u nedjeljama prije smrti počeo da traži veće količine ove droge na ilegalan način.

Pet osoba, uključujući ljekare i glumčevog ličnog asistenta, izjasnilo se krivim po različitim optužbama u vezi sa njegovom smrću. Sanga je treća osoba kojoj je izrečena presuda.

U decembru prošle godine, Salvador Plasensija, ljekar, osuđen je na dvije i po godine zatvora zbog ilegalnog snabdijevanja Perija ketaminom u nedjeljama prije njegove smrti. Još jedan ljekar, Mark Čavez, osuđen je na osam mjeseci kućnog pritvora nakon što je priznao da je prodavao ketamin Plasensiji. Sanga je u septembru priznala krivicu po različitim tačkama optužnice, uključujući distribuciju ketamina sa smrtnim ishodom.

Takođe je priznala da je prodavala drogu drugom muškarcu, Kodiju Mekloriju (33), koji nije bio povezan sa Perijem, prije njegove smrti usljed predoziranja 2019. godine.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

glumac

Metju Peri

presuda

serija Prijatelji

Droga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преминула Јармила Папић, истакнути стоматолог из Бањалуке

Društvo

Preminula Jarmila Papić

11 h

0
Радови на изградњи аутопута Бијељина-Рача

Republika Srpska

Autoput Bijeljina-Rača nacionalni projekat: Naređen hitan sastanak

11 h

1
Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Bijela kuća: Ormuski moreuz je otvoren, netačni navodi iranskih medija

11 h

0
Доналд Трамп Млађи и Игор Додик на панел-дискусији у Банском двору.

Republika Srpska

Brojne reakcije na dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku

11 h

4

Više iz rubrike

Трамп шаље делегацију на разговоре са Ираном

Svijet

Tramp šalje delegaciju na razgovore sa Iranom

11 h

0
Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Bijela kuća: Ormuski moreuz je otvoren, netačni navodi iranskih medija

11 h

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Svijet

Netanjahu: Iran je slabiji nego ikada

11 h

0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Svijet

Zaharova: Moskva prati istragu o pokušaju miniranja gasovoda u Srbiji

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

Nepoznate okolnosti: Djevojka pala sa oko 20 metara visine

07

48

Nesmetano odvijanje saobraćaja

07

46

Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

07

42

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

07

32

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner