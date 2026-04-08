Osuđena žena koja je ''ubila'' Metjua Perija

Žena poznata kao "Kraljica ketamina", koja je obezbijedila smrtonosnu dozu droge koja je ubila glumca Metjua Perija, osuđena je na 15 godina zatvora.

Džasvin Sanga je prvobitno negirala optužbe, ali je pristala da promijeni iskaz u potpisanoj izjavi prošle godine, samo nekoliko nedjelja prije nego što je trebalo da joj počne suđenje.

U izjavi o uticaju na žrtvu, podnijetoj uoči ročišta za izricanje presude, Perijeva maćeha Debi opisala je Sangu kao „bezdušnu“ i pozvala sudiju da joj izrekne maksimalnu zatvorsku kaznu.

Zvijezda serije Prijatelji preminuo je u oktobru 2023. godine u 54. godini. Godinama se borio sa zavisnošću, ali je godinu dana prije smrti, tokom perioda apstinencije, objavio memoare.

On je koristio ketamin preko svog redovnog ljekara kao legalan, ali nezvaničan tretman za depresiju, ali je u nedjeljama prije smrti počeo da traži veće količine ove droge na ilegalan način.

Pet osoba, uključujući ljekare i glumčevog ličnog asistenta, izjasnilo se krivim po različitim optužbama u vezi sa njegovom smrću. Sanga je treća osoba kojoj je izrečena presuda.

U decembru prošle godine, Salvador Plasensija, ljekar, osuđen je na dvije i po godine zatvora zbog ilegalnog snabdijevanja Perija ketaminom u nedjeljama prije njegove smrti. Još jedan ljekar, Mark Čavez, osuđen je na osam mjeseci kućnog pritvora nakon što je priznao da je prodavao ketamin Plasensiji. Sanga je u septembru priznala krivicu po različitim tačkama optužnice, uključujući distribuciju ketamina sa smrtnim ishodom.

Takođe je priznala da je prodavala drogu drugom muškarcu, Kodiju Mekloriju (33), koji nije bio povezan sa Perijem, prije njegove smrti usljed predoziranja 2019. godine.

