Preminula Jarmila Papić

Autor:ATV
Komentari:0
Jarmila Papić, dugogodišnji stomatolog i istaknuti zdravstveni radnik, preminula je danas u 84. godini života, piše RTRS.
Jarmila Papić rođena je 26. jula 1942. godine u Tesliću. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Banjaluci, a na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu diplomirala je 1966. godine.
Magistarski rad iz oblasti oralne hirurgije odbranila je 1978. godine na Univerzitetu u Sarajevu, dok je specijalizaciju iz kliničke protetike završila 1989. godine.
Dugo godina bila je načelnik Stomatološke službe Doma zdravlja Banjaluka, gdje je dala značajan doprinos razvoju stomatološke zaštite.
Svijet
Bijela kuća: Ormuski moreuz je otvoren, netačni navodi iranskih medija
Takođe, jedno vrijeme obavljala je funkciju predsjednika Ljekarske komore doktora medicine i stomatologije Republike Srpske.
Dugi niz godina radila je i kao viši asistent na Katedri za kliničku protetiku Stomatološkog fakulteta u Banjaluci, učestvujući u obrazovanju i stručnom usavršavanju brojnih generacija stomatologa.
Prim. dr mr sci Jarmila Papić bila je supruga istaknutog sportskog novinala Limuna Papića i iza sebe je ostavila kćerke Draganu i Tatjanu sa porodicama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
12 h0
Društvo
12 h0
Društvo
15 h0
Društvo
16 h0
Najnovije
Najčitanije
07
54
07
48
07
46
07
42
07
32
Trenutno na programu