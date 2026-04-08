Preminula Jarmila Papić

08.04.2026 20:54

Преминула Јармила Папић, истакнути стоматолог из Бањалуке
Jarmila Papić, dugogodišnji stomatolog i istaknuti zdravstveni radnik, preminula je danas u 84. godini života, piše RTRS.

Jarmila Papić rođena je 26. jula 1942. godine u Tesliću. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Banjaluci, a na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu diplomirala je 1966. godine.

Magistarski rad iz oblasti oralne hirurgije odbranila je 1978. godine na Univerzitetu u Sarajevu, dok je specijalizaciju iz kliničke protetike završila 1989. godine.

Dugo godina bila je načelnik Stomatološke službe Doma zdravlja Banjaluka, gdje je dala značajan doprinos razvoju stomatološke zaštite.

Bijela kuća: Ormuski moreuz je otvoren, netačni navodi iranskih medija

Takođe, jedno vrijeme obavljala je funkciju predsjednika Ljekarske komore doktora medicine i stomatologije Republike Srpske.

Dugi niz godina radila je i kao viši asistent na Katedri za kliničku protetiku Stomatološkog fakulteta u Banjaluci, učestvujući u obrazovanju i stručnom usavršavanju brojnih generacija stomatologa.

Prim. dr mr sci Jarmila Papić bila je supruga istaknutog sportskog novinala Limuna Papića i iza sebe je ostavila kćerke Draganu i Tatjanu sa porodicama.

Više iz rubrike

Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Društvo

Sutra je Veliki četvrtak: Evo šta djevojke trebaju večeras uraditi kako bi saznale za koga će se udati

12 h

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Društvo

Primirje na Bliskom Istoku obara cijene na benzinskim pumpama u Srpskoj

12 h

0
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Društvo

Spremite topliju odjeću: Stiže drastičan pad temperature

15 h

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Društvo

MUP Srpske izdao zabrane, evo za koga važe

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

Nepoznate okolnosti: Djevojka pala sa oko 20 metara visine

07

48

Nesmetano odvijanje saobraćaja

07

46

Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

07

42

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

07

32

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

