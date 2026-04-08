Preminula Jarmila Papić

Jarmila Papić, dugogodišnji stomatolog i istaknuti zdravstveni radnik, preminula je danas u 84. godini života, piše RTRS.

Jarmila Papić rođena je 26. jula 1942. godine u Tesliću. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Banjaluci, a na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu diplomirala je 1966. godine.

Magistarski rad iz oblasti oralne hirurgije odbranila je 1978. godine na Univerzitetu u Sarajevu, dok je specijalizaciju iz kliničke protetike završila 1989. godine.

Dugo godina bila je načelnik Stomatološke službe Doma zdravlja Banjaluka, gdje je dala značajan doprinos razvoju stomatološke zaštite.

Takođe, jedno vrijeme obavljala je funkciju predsjednika Ljekarske komore doktora medicine i stomatologije Republike Srpske.

Dugi niz godina radila je i kao viši asistent na Katedri za kliničku protetiku Stomatološkog fakulteta u Banjaluci, učestvujući u obrazovanju i stručnom usavršavanju brojnih generacija stomatologa.

Prim. dr mr sci Jarmila Papić bila je supruga istaknutog sportskog novinala Limuna Papića i iza sebe je ostavila kćerke Draganu i Tatjanu sa porodicama.