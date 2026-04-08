Spremite topliju odjeću: Stiže drastičan pad temperature

ATV
08.04.2026 16:58

Nakon nekoliko dana koji su više podsjećali na ljeto nego na april, stiže nam hladan tuš! Bosnu i Hercegovinu već u narednom periodu očekuje drastičan pad temperature koji će nas naglo vratiti u realnost.

Poznati meteorolog Nedim Sladić, čije prognoze pomno prati cijeli region, potvrdio je da je iznadprosječno toplom vremenu došao kraj. Trenutnih, gotovo ljetnih 26 stepeni Celzijusa, brzo će postati prošlost.

„S obzirom na negodovanje, uprava numeričkih modela je odlučila da sa 26 padnemo na oko 14 do 19 stepeni narednih dana, a danas od 11 do 17, na jugu do 21 stepen“, poručio je Sladić u svom prepoznatljivom stilu putem društvenih mreža.

Prodor hladnoće sa sjeveroistoka

Prema njegovim riječima, prava promjena stiže sa sjeveroistoka, odakle prodire hladna vazdušna masa koja će zahvatiti naše krajeve. Najkritičnije će biti u petak ujutro, kada će se građani Bosne i Hercegovine probuditi na temperaturama koje će biti opasno blizu nule.

„Jutro u petak biće dosta hladnije, budući da prodire hladniji vazduh sa sjeveroistoka koji nas zahvata po periferiji. Tada ćemo u Bosni biti bliže nuli, dok će kasnije temperature biti većinom iznad pet stepeni“, pojasnio je Sladić.

Ova promjena donosi povratak vrijednostima koje su primjerenije ovom dobu godine. Ljetne majice i laganu obuću zamijeniće jakne, jer nas očekuju znatno svježija jutra i umjerenije dnevne temperature. Pitanje je samo – jesmo li spremni za ovaj iznenadni temperaturni rolerkoster.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

