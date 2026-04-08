Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Izetbegovića po prijavi Konakovića

08.04.2026 16:39

Tužilaštvo BiH formiralo je predmet nakon krivične prijave koju je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković podnio protiv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, rečeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.

- Formiran je predmet koji je dat u rad postupajućem tužiocu - kažu u Tužilaštvu BiH.

Povod za prijavu bila je izjava Izetbegovića data krajem marta kada je tvrdio da će se narednih dana u Banjaluci dogoditi nešto opasno po Bošnjake, što će "zateći člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića".

Izetbegović je rekao da se sve odnosi na, kako je rekao, popuštanje međunarodnih faktora prema Miloradu Dodiku.

- Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. Naročito Konaković zna uvjerljivo da glumi da kontrolira, ali njih zatiču stvari - rekao je Izetbegović.

