Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Izetbegovića po prijavi Konakovića

Tužilaštvo BiH formiralo je predmet nakon krivične prijave koju je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković podnio protiv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, rečeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.
- Formiran je predmet koji je dat u rad postupajućem tužiocu - kažu u Tužilaštvu BiH.
Povod za prijavu bila je izjava Izetbegovića data krajem marta kada je tvrdio da će se narednih dana u Banjaluci dogoditi nešto opasno po Bošnjake, što će "zateći člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića".
Izetbegović je rekao da se sve odnosi na, kako je rekao, popuštanje međunarodnih faktora prema Miloradu Dodiku.
- Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. Naročito Konaković zna uvjerljivo da glumi da kontrolira, ali njih zatiču stvari - rekao je Izetbegović.
