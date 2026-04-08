Zaharova: Naglo porasla zainteresovanost za nuklearno oružje u Evropi

08.04.2026 16:00

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Moskva je primijetila nagli porast zainteresovanosti za nuklearno oružje u evropskim zemljama, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je na brifingu istakla da je primijećena sve veća takva zainteresovanost u evropskim prijestonicama koje su donedavno zagovarale "rapidno nuklearno razoružavanje".

Prema njenim riječima, pronuklearni pokret evropskih zemalja vodi ka eroziji i slabljenju globalnog režima neširenja nuklearnog oružja.

Zaharova je dodala da nisu kredibilne izjave evropskih zvaničnika o njihovoj privrženosti obavezama iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.

