Zaharova: Naglo porasla zainteresovanost za nuklearno oružje u Evropi

Autor:ATV
Komentari:0
Moskva je primijetila nagli porast zainteresovanosti za nuklearno oružje u evropskim zemljama, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je na brifingu istakla da je primijećena sve veća takva zainteresovanost u evropskim prijestonicama koje su donedavno zagovarale "rapidno nuklearno razoružavanje".
Društvo
MUP Srpske izdao zabrane, evo za koga važe
Prema njenim riječima, pronuklearni pokret evropskih zemalja vodi ka eroziji i slabljenju globalnog režima neširenja nuklearnog oružja.
Zaharova je dodala da nisu kredibilne izjave evropskih zvaničnika o njihovoj privrženosti obavezama iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
19
14
19
03
19
00
18
58
18
53
Trenutno na programu