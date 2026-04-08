Tramp otkrio kada počinju pregovori

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da bi SAD mogle da traže "zajednički poduhvat" sa Iranom kako bi zaštitile Ormuski moreuz, kao i da će mirovni pregovori početi u petak.

On je za Ej-Bi-Si njuz, na pitanje da li bi dozvolio Teheranu da naplaćuje prolazak za brodove kroz taj moreuz, rekao da postoji razmišljanje da se to uradi kao zajednički poduhvat.

- To je način da ga osiguramo od mnogih drugih ljudi. To je predivna stvar - rekao je Tramp.

Dodao je da neće dozvoliti Iranu da zadrži bilo kakve kapacitete za obogaćivanje uranijuma, uprkos ponovljenim tvrdnjama Teherana da se neće odreći svoje slobode da to učini.

- Neće biti nikakvog obogaćivanja - rekao je Tramp i dodao i da neće da bude povlačenja američkih snaga u regionu.

Istakao je da će mirovni pregovori početi u petak i da će se odvijati vrlo brzo, kao i da je Kina igrala ključnu ulogu u odnosu s Irancima.

(Tanjug)