Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost

08.04.2026 14:55

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Ujutro će biti svježe, ponegd‌je sa slabim mrazom. Do podneva će biti pretežno sunčano u većini pred‌jela, dok će na sjeveru doći do postepenog naoblačenja, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Oblačnost će se tokom poslijepodneva i večeri širiti ka svim krajevima, uglavnom bez padavina.

U noći na petak, 10. april, očekuje se postepeno razvedravanje, a na zapadu i dalje oblačno.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, na jugu tokom jutra na udare i jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do pet, na jugu do devet, u višim pred‌jelima od minus tri, a maksimalna od 12 do 20, u višim pred‌jelima od osam Celzijusovih stepeni.

U Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica minus dva, Kneževo i Mrakovica devet, Han Pijesak 10, Kalinovik, Sokolac i Čemerno 11, Gacko, Drinić i Zvornik 13, Bijeljina i Srebrenica 14, Mrkonjić Grad i Sarajevo 15, Banjaluka, Doboj, Novi Grad, Prijedor i Srbac 16, Višegrad 17, Rudo 18, Bileća 20, Mostar i Trebinje 22 stepena Celzijusova, prenosi Srna.

