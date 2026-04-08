Centar za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima danas je posjetilo 260 d‌jece školskih i predškolskih ustanova iz Banjaluke, povodom Dana policije Republike Srpske.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je novinarima da se Danom otvorenih vrata završavaju aktivnosti povodom Dana policije - 4. aprila.

"Ovdje smo osnovcima pokazali naše kapacitete i obuku. Mislim da im je zanimljivo. Krenuli smo od helikopterske jedinice, vid‌jeli su konje i pse", rekao je Budimir.

On je naveo da Ministarstvo unutrašnjih poslova na ovaj način promoviše policijsku aktivnost s namjerom da d‌jeca osjete da su im policajci saveznici i prijatelji.

Posjeti d‌jece Centru za obuku u Zalužanima danas je prisustvovao i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.

Centar za obuku će tokom tri dana posjetiti oko 800 d‌jece školskog i predškolskog uzrasta, prenosi Srna.