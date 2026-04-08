Slabiji zemljotres u BiH

Slabiji zemljotres magnitude 2,8 stupnjeva po Rihteru zabilježen je u danas ujutro, 8. aprila na području Hercegovine, s epicentrom između Mostara i Ljubuškog.

Potres se dogodio u 8.13 sati po lokalnom vremenu, objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar je lociran oko 29 kilometara zapadno-jugozapadno od Mostara i 14 kilometara sjeverozapadno od Ljubuškog, na dubini od pet kilometara.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili ozlijeđenim osobama, prenosi Fena.