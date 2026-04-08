Avionski saobraćaj ozbiljno poremećen: Mjeseci će biti potrebni

Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA) Vili Volš izjavio je danas da će biti potrebni mjeseci da se vrate u normalu zalihe i cijene mlaznog goriva, čak i nakon što se Hormuški moreuz ponovo otvori i to zbog poremećaja u radu rafinerija na Bliskom istoku.

Obraćajući se novinarima u Singapuru, rekao je da je teško procijeniti koliko će vremena biti potrebno da se zalihe goriva oporave, ali da se “to neće desiti brzo”.

– I dalje će biti potreban period od nekoliko mjeseci da se zalihe vrate na potrebnu liniju s obzirom na poremećaje u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku – rekao je Volš, prenosi Gardijan.

Prema njegovoj procjeni, to se neće desiti za nekoliko ned‌jelja.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dvije ned‌jelje.

Ubrzo nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvoned‌jeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ”kontinuiranu iransku kontrolu nad Hormuški moreuzom”.