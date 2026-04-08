Avionski saobraćaj ozbiljno poremećen: Mjeseci će biti potrebni

Izvor:

Tanjug

08.04.2026 10:05

Foto: pexels/Matheus Cenali

Generalni direktor Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA) Vili Volš izjavio je danas da će biti potrebni mjeseci da se vrate u normalu zalihe i cijene mlaznog goriva, čak i nakon što se Hormuški moreuz ponovo otvori i to zbog poremećaja u radu rafinerija na Bliskom istoku.

Obraćajući se novinarima u Singapuru, rekao je da je teško procijeniti koliko će vremena biti potrebno da se zalihe goriva oporave, ali da se “to neće desiti brzo”.

– I dalje će biti potreban period od nekoliko mjeseci da se zalihe vrate na potrebnu liniju s obzirom na poremećaje u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku – rekao je Volš, prenosi Gardijan.

Prema njegovoj procjeni, to se neće desiti za nekoliko ned‌jelja.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba.

Svijet

Novo smrtonosno oružje Moskve: Borbeni robot sam puni i ispaljuje granate

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dvije ned‌jelje.

Ubrzo nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvoned‌jeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ”kontinuiranu iransku kontrolu nad Hormuški moreuzom”.

Pročitajte više

Игор Додик, организациони секретар СНСД-а

Republika Srpska

Igor Dodik: Tramp Mlađi dovešće investitore - napravili smo nešto veliko

9 h

11
Ово је рок за пријаву за бесплатно бањско лијечење

Društvo

Ovo je rok za prijavu za besplatno banjsko liječenje

9 h

0
Предсједник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп разговарају током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Veliki dan za svjetski mir, ovo bi moglo biti "zlatno doba Bliskog istoka"

9 h

0
ФИБА Лига шампиона

Košarka

FIBA Liga šampiona: Horhe Garbahosa i Kamil Novak stižu u Laktaše

10 h

0

Više iz rubrike

Багуљник-82, роботизован минобацач, сам ставља гранате и испаљује

Svijet

Novo smrtonosno oružje Moskve: Borbeni robot sam puni i ispaljuje granate

9 h

0
Хезболах обуставио нападе на Израел

Svijet

Hezbolah obustavio napade na Izrael

9 h

0
Предсједник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп разговарају током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Veliki dan za svjetski mir, ovo bi moglo biti "zlatno doba Bliskog istoka"

9 h

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Svijet

Iran o primirju sa SAD-om: Prihvatili su okvir našeg plana, obustavljamo odbrambene operacije

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

19

00

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

