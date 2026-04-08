FIBA Liga šampiona: Horhe Garbahosa i Kamil Novak stižu u Laktaše

Autor:Andrej Knežević
U Laktašima je počeo turnir juniorske FIBA Lige šampiona na koji danas pristižu i prvi ljudi FIBA Evrope.
Horhe Garbahosa, predsjednik FIBA Evrope i Kamil Novak, izvršni direktor FIBA Evrope, danas će da prisustvuju turniru koji se igra u Laktašima, a koji je okupio dvanaest ekipe.
Garbahosu i Novaka ugostiće Igor Dodik i Vuk Radivojević, čelni ljudi KK Igokea.
