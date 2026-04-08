Kako bi trebao izgledati prolaz kroz Hormuški moreuz: Firme će plaćati Iranu i Omanu

08.04.2026 08:44

Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.
Foto: Google maps

Sjedinjene Američke Države i Iran su dogovorili dvosedmično primirje kojim je obustavljen, na privremenoj bazi, sukob koji je počeo američko-izraelskim napadima 28. februara.

Ključni dio dogovora odnosi se na Hormuški moreuz, koji bi sada trebao biti otvoren.

Prema navodima američkih medija, Hormuški moreuz će do potencijalnog sveobuhvatnog i trajnog primirja funkcionisati na nešto drugačiji način.

Prije svega, prolaz bi trebao biti ograničen na 10 do 15 brodova dnevno, koji će morati da dobiju dopuštenje iranske vojske. Radi poređenja, prije američko-izraelskog napada na Iran, kroz Hormuz je dnevno prolazilo oko 100 brodova.

Uz to, Iran i Oman, država koja se nalazi s druge strane moreuza, će naplaćivati carinu za svaki prolazak, koju bi trebalo da plaćaju firme čiji brodovi žele proći kroz ovaj moreuz.

Teheran je ranije najavljivao uvođenje naplate prolaska brodova kao način da finansiraju obnovu zemlje nakon okončanja sukoba.

Isto tako, Amerika bi trebalo da oslobodi pristup imovini iranskih vlasti koja je zamrznuta, kao dio ovog dogovora.

Cijene nafte na svjetskim berzama su naglo pale od objave američkog predsjednika Donalda Trampa o prekidu vatre s Iranom. Sada se trguju znatno ispod 100 dolara po barelu.

Ono što sada svi očekuju jeste bezbjedan prolazak tankera kroz Hormuški moreuz, barem tokom dvosedmičnog primirja, prenosi Kliks.

