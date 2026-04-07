Logo
Large banner

Ne piše nam se dobro: Najpoznatiji bankar upozorava

Autor:

ATV
07.04.2026 18:15

Komentari:

0
Не пише нам се добро: Најпознатији банкар упозорава

U svom godišnjem pismu akcionarima, izvršni direktor JP Morgan Chase & Co, Džejmi Dajmon, upozorio je da bi eskalacija sukoba s Iranom mogla prisiliti centralne banke da naglo podignu kamatne stope kako bi obuzdale novi talas inflacije.

Posljedica bi bili skuplji krediti za građane i privredu, upravo u trenutku kada se očekivao oporavak.

Dajmon ističe da inflacija umjesto da nastavi padati, mogla ponovo rasti, što bi dovelo do viših kamatnih stopa nego što tržišta trenutno očekuju.

Полиција Србија

Takav scenario djelovao bi poput gravitacije na cijene imovine, a pad vrijednosti imovine mogao bi negativno uticati na raspoloženje potrošača i širu ekonomiju.

Globalni rizici i cijene energije

Iako je američka privreda danas otpornija nego prije, Dajmon upozorava da postoje brojni rizici koji se mogu preklapati i dovesti do "prekretnice“.

Posebnu pažnju posvećuje rastućim cijenama nafte i poremećajima u energetskom sektoru, koji bi mogli imati dalekosežne posljedice za globalnu ekonomiju.

"Ratovi u Ukrajini i Iranu imaju uticaj daleko izvan svojih regija, posebno kroz rast cijena energije. Nagli skokovi u energetskom sektoru ne odnose se samo na cijenu barela nafte, već se prelijevaju i na srodne proizvode poput gnojiva i helijuma“, upozorava Dajmon, prema izvještaju "Biznis Insajdera".

Зорица Беунцлик-24102025

Globalni lanci snabdijevanja, dodaje, već su međusobno povezani i poremećaji se osjećaju u industrijama od brodogradnje do prehrambene proizvodnje. Ishod trenutnih geopolitičkih događaja može, ali i ne mora biti odlučujući faktor u oblikovanju budućeg globalnog ekonomskog poretka, ističe.

Trgovinska politika i ekonomski podsticaji

Posebna neizvjesnost leži u trgovinskoj politici. Dajmon napominje da američke tarife za sada nisu značajno uticale na inflaciju, ali trgovinski sukobi i dalje traju, a dugoročne posljedice "preusmjeravanja ekonomskih odnosa“ teško je predvidjeti.

Hitna pomoć

Govoreći o ekonomskim podsticajima, Dajmon je spomenuo mjere poput "Jednog velikog lijepog zakona“ administracije Donalda Trampa, koji bi prema procjenama analitičara pomenute banke mogao u privredu ubrizgati dodatnih 300 milijardi dolara.

Uz to, snažna ulaganja u vještačku inteligenciju, koja pokreću velike tehnološke kompanije, mogla bi dodatno pridonijeti inflaciji.

Sa druge strane, određene politike, poput deregulacije, mogle bi imati umjereno deflatorni učinak.

Privatno kreditiranje i sistematski rizici

Dajmon se osvrnuo i na rizike u privatnom kreditiranju, podsjećajući na svoje ranije upozorenje:

"Kada vidite jednog žohara, vjerovatno ih ima više“, aludirajući na skrivene probleme u brzorastućem sektoru.

Трамп Млађи са званичницима Српске

Ipak, u novom pismu napominje da je malo vjerovatno da bi sam sektor mogao predstavljati sistematski rizik.

Međutim, u slučaju kreditnog ciklusa gubici bi mogli biti veći od očekivanih, jer su kreditni standardi u gotovo svim segmentima neznatno ublaženi.

Inicijative JP Morgana i vizija za rast

Na kraju, Dajmon je predstavio inicijative JP Morgana, uključujući program "Američki san“, čiji je cilj proširiti pristup ekonomskim prilikama, te plan od 1,5 biliona dolara za ulaganja u industrije povezane s nacionalnom sigurnošću i lancima snabdijevanja.

Граница Градишка

"Rast je dio rješenja za gotovo sve naše probleme“, zaključuje Dajmon, poručujući da održivi razvoj i strateška ulaganja mogu pomoći u suočavanju s globalnim izazovima, prenosi "Klik".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kredit

Inflacija

banka

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

23

38

23

30

23

23

23

15

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner