Dobre vijesti za poljoprivrednike: Za podsticaje 40 miliona KM

Sa današnjom isplatom 9,7 miliona KM za podsticaje u poljoprivredi i selu, od početka aprila isplaćeno je oko 40 miliona KM po osnovu podsticaja, saopšteno je iz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Resorno Ministarstvo je danas posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 9.773.500 KM za podsticaje u poljoprivredi i to za 843 korisnika.

Isplaćene su sljedeće mjere :

1.Podrška za izradu strateških dokumenata u poljoprivredi u iznosu od: 94.916 KM,

2.Podrška za vođenje računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu od : 31.500 KM,

3.Premija za žalbe u iznosu od : 262.925 KM,

4.Podrška za nabavku poljoprivredne mehanizacije – priključci u iznosu od : 584.954 KM,

5.Podrška za nabavku poljoprivredne mehanizacije – traktori u iznosu od : 4.400.516 KM,

6.Podrška za izgradnju objekata u stočarstvu u iznosu od : 974.754 KM,

7.Podrška investicijama u postavljanju solarnih panela na proizvodnim objektima u iznosu od : 152.000 KM,

8.Podrška za navodnjavanje u iznosu od : 804.235 KM

9.Podrška za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji u iznosu od : 2.467.700 KM.

"U vremenu izazova, globalnih promjena i nestabilnosti tržišta, samo stabilan budžet i kontinuirana sistemska podrška mogu obezbijediti dugoročan opstanak i napredak domaće poljoprivrede", poručuju iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.