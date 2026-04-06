Berze u strahu od ultimatuma koji je Bijela kuća izdala Iranu: Cijene nafte rastu

Azijska tržišta koja su danas bila otvorena za trgovanje većinom su porasla u ponedjeljak, dok investitori pomno prate rat u Iranu, rastuće cijene nafte i to šta bi predsjednik SAD-a Donald Tramp mogao sljedeće reći.

Referentni japanski indeks Nikej 225 u jutarnjem trgovanju porastao je za skoro 1,1 odsto na 53.692,42 poena. Južnokorejski Kospi ojačao je 1,5 odsto na 5.460,24 poena. Trgovanje u Australiji bilo je obustavljeno zbog Uskrsa, a u Hongkongu i Šangaju zbog tradicionalnog kineskog praznika.

Ističe i rok do utorka koji je Tramp dao Iranu da otvori Hormuški moreuz. Neki analitičari strahuju da bi se rat nakon toga mogao dodatno rasplamsati. Tokom vikenda Tramp je uputio nove prijetnje Iranu, iako su bombardovanja u regiji nastavljena. Sjedinjene Američke Države spasile su dvojicu pilota čiji je borbeni avion oborila iranska vojska.

Ključni fokus tržišta i dalje su cijene nafte.

Američka referentna nafta poskupjela je za 38 centi, na 111,92 dolara po barelu. Brent, međunarodni standard, dodao je 1,71 dolar i dostigao 110,74 dolara po barelu. Energetska tržišta bila su zatvorena u petak, ali cijene posljednjih dana snažno rastu zbog strahova da će rat u Iranu potrajati duže nego što se očekivalo.

SAD se na Persijski zaliv oslanja tek za manji dio uvoza nafte, ali nafta je roba kojom se trguje globalno i cijene se formiraju na svjetskom tržištu. Neke države, poput resursima siromašnog Japana, veliki dio svojih energetskih potreba pokrivaju uvozom i uveliko zavise od pristupa Hormuškom moreuzu.

„Kako ulazimo u prvu punu sedmicu trgovanja u aprilu, riječ neizvjesnost je ključna. Prošle godine ona se vezivala za uticaj tarifa povodom ‘Dana oslobođenja’, ove godine to je neizvjesnost oko rata koji je u toku u Iranu“, rekao je Džej Vuds, analitičar u Fridom Kapital Marketsu u Njujorku.

Američka tržišta bila su zatvorena na Veliki petak i ponovo se otvaraju u ponedjeljak. Neka tržišta u Evropi takođe nisu trgovala u petak.

Na valutnim tržištima, dolar je u ponedjeljak blago ojačao na 159,65 japanskih jena sa 159,63 jena. Evro je koštao 1,1509 dolara, što je pad u odnosu na 1,1517 dolara.