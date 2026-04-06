Berze u strahu od ultimatuma koji je Bijela kuća izdala Iranu: Cijene nafte rastu

06.04.2026 07:23

Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту
Foto: Tanjug/AP

Azijska tržišta koja su danas bila otvorena za trgovanje većinom su porasla u ponedjeljak, dok investitori pomno prate rat u Iranu, rastuće cijene nafte i to šta bi predsjednik SAD-a Donald Tramp mogao sljedeće reći.

Referentni japanski indeks Nikej 225 u jutarnjem trgovanju porastao je za skoro 1,1 odsto na 53.692,42 poena. Južnokorejski Kospi ojačao je 1,5 odsto na 5.460,24 poena. Trgovanje u Australiji bilo je obustavljeno zbog Uskrsa, a u Hongkongu i Šangaju zbog tradicionalnog kineskog praznika.

Ističe i rok do utorka koji je Tramp dao Iranu da otvori Hormuški moreuz. Neki analitičari strahuju da bi se rat nakon toga mogao dodatno rasplamsati. Tokom vikenda Tramp je uputio nove prijetnje Iranu, iako su bombardovanja u regiji nastavljena. Sjedinjene Američke Države spasile su dvojicu pilota čiji je borbeni avion oborila iranska vojska.

Ključni fokus tržišta i dalje su cijene nafte.

Američka referentna nafta poskupjela je za 38 centi, na 111,92 dolara po barelu. Brent, međunarodni standard, dodao je 1,71 dolar i dostigao 110,74 dolara po barelu. Energetska tržišta bila su zatvorena u petak, ali cijene posljednjih dana snažno rastu zbog strahova da će rat u Iranu potrajati duže nego što se očekivalo.

SAD se na Persijski zaliv oslanja tek za manji dio uvoza nafte, ali nafta je roba kojom se trguje globalno i cijene se formiraju na svjetskom tržištu. Neke države, poput resursima siromašnog Japana, veliki dio svojih energetskih potreba pokrivaju uvozom i uveliko zavise od pristupa Hormuškom moreuzu.

„Kako ulazimo u prvu punu sedmicu trgovanja u aprilu, riječ neizvjesnost je ključna. Prošle godine ona se vezivala za uticaj tarifa povodom ‘Dana oslobođenja’, ove godine to je neizvjesnost oko rata koji je u toku u Iranu“, rekao je Džej Vuds, analitičar u Fridom Kapital Marketsu u Njujorku.

Američka tržišta bila su zatvorena na Veliki petak i ponovo se otvaraju u ponedjeljak. Neka tržišta u Evropi takođe nisu trgovala u petak.

Na valutnim tržištima, dolar je u ponedjeljak blago ojačao na 159,65 japanskih jena sa 159,63 jena. Evro je koštao 1,1509 dolara, što je pad u odnosu na 1,1517 dolara.

Pročitajte više

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Svijet

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

10 h

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Šta će se desiti u utorak? Najžešća prijetnja Donalda Trampa do sada

16 h

0
Хормушки мореуз

Ekonomija

Iran otvorio Ormuski moreuz za još jednu državu

18 h

0
Демонстранти у Ирану носе слике убијеног генерала Касема Сулејманија

BiH

Amerika protjeruje Sulejmanijevu rodbinu - hoće li Sarajevo njegove slike iz škole?

19 h

0

Više iz rubrike

Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Ekonomija

Cijena nafte mogla bi da premaši 150 dolara po barelu

13 h

0
Хормушки мореуз

Ekonomija

Iran otvorio Ormuski moreuz za još jednu državu

18 h

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Ekonomija

Rekordno visoka cijena dizela u Njemačkoj

1 d

0
Криза узима маха у Њемачкој: Све гласнији позиви за укидање ПДВ-а на храну

Ekonomija

Kriza uzima maha u Njemačkoj: Sve glasniji pozivi za ukidanje PDV-a na hranu

1 d

0

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

