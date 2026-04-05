Logo
Large banner

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

05.04.2026 21:45

Komentari:

0
Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas, 5. aprila da ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran ukoliko ne bude postignut dogovor sa Teheranom.

Upitan da li odbacuje takvu opciju, Tramp je u kratkom razgovoru za američki list Hil odgovorio da je ne odbacuje, ističući da bi, kako je naveo, "normalni i pametni ljudi" postigli dogovor.

"Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor", rekao je Tramp za Hil

Niz prijetnji Iranu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je u istom razgovoru rekao i da nijedna infrastrukturna meta nije isključena iz potencijalnih udara u slučaju izostanka sporazuma.

Доналд Трамп

Svijet

Ovo je satnica za otvaranje Hormuškog moreuza

On je ranije danas upozorio da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Hormuški moreuz.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je ranije danas takođe zaprijetio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove, ali bez preciziranja razmjera mogućih napada.

Tramp je 26. marta odložio planirani datum za uništavanje iranskih elektrana na deset dana, do poned‌jeljka, 6. aprila.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

17

BiH u fokusu međunarodnog poslovnog foruma u kineskom gradu Vuhanu

08

12

Vic dana: Došao Haso pijan u javnu kuću

08

06

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

08

04

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner