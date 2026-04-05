Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas, 5. aprila da ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran ukoliko ne bude postignut dogovor sa Teheranom.

Upitan da li odbacuje takvu opciju, Tramp je u kratkom razgovoru za američki list Hil odgovorio da je ne odbacuje, ističući da bi, kako je naveo, "normalni i pametni ljudi" postigli dogovor.

"Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor", rekao je Tramp za Hil

Niz prijetnji Iranu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je u istom razgovoru rekao i da nijedna infrastrukturna meta nije isključena iz potencijalnih udara u slučaju izostanka sporazuma.

On je ranije danas upozorio da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Hormuški moreuz.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je ranije danas takođe zaprijetio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove, ali bez preciziranja razmjera mogućih napada.

Tramp je 26. marta odložio planirani datum za uništavanje iranskih elektrana na deset dana, do poned‌jeljka, 6. aprila.