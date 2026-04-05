Iran otvorio Ormuski moreuz za još jednu državu

Iranske vojne vlasti saopštile su da je Irak, izuzet od ograničenja za plovidbu kroz Ormuski moreuz, što bi moglo predstavljati važan korak za globalno snabdijevanje naftom.

"Bratski Irak je izuzet od svih ograničenja koja smo uveli u vezi sa Ormuskim moreuzom", izjavio je portparol iranskih oružanih snaga u video-obraćanju na arapskom jeziku, koje je objavila državna novinska agencija Islamske Republike, navodi Blumberg.

Povećanje isporuka

Ova odluka bi mogla dovesti do povećanja isporuka iračke nafte za oko 3 miliona barela dnevno. Međutim, irački zvaničnik je upozorio da će korist od ovog izuzetka zavisiti od toga da li su brodarske kompanije spremne da rizikuju i uđu u moreuz radi utovara.

Za sada nije jasno da li će se ovaj izuzetak odnositi na cjelokupnu iračku naftu ili samo na tankerski transport, kao ni na koji način će se sprovoditi.

Uprkos nastavku borbi i pojačanim pretnjama Sjedinjenih Američkih Država, plovidba kroz ovu ključnu pomorsku rutu blago se oporavila, pošto su neke azijske zemlje postigle dogovor o bezbjednom prolazu.

Prošao francuski kontejnerski brod

Ove nedjelje moreuz je prešao francuski kontejnerski brod – prvi takav slučaj za zapadnoevropsko plovilo – a prošao je i japanski tanker za prevoz tečnog prirodnog gasa.

Ipak, broj prolazaka i dalje je mali u odnosu na nivo prije sukoba, kada je kroz moreuz prolazila oko petina svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Izvoz iračke nafte u martu pao je za oko 97%, na prosječnih 99.000 barela dnevno u poređenju s prethodnim mjesecom, zbog smanjene proizvodnje i ograničenja u pomorskom transportu, koji se uglavnom oslanjao na naftovod kroz Tursku do mediteranske luke Džejhan.

Ublažavanje ograničenja od strane Irana u Ormuskom moreuzu otvara mogućnost da Irak obnovi dio pomorskog izvoza, iako i dalje postoje prepreke, uključujući nejasnoće oko toga kada i u kojoj mjeri će naftna polja u zemlji moći da povećaju proizvodnju.