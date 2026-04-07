Logo
Large banner

Cijene nafte rastu uoči Trampovog roka

Autor:

ATV
07.04.2026 11:21

Komentari:

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

Cijene nafte porasle su sa približavanjem novog roka koji je američki predsjednik Donald Tramp dao Iranu da otvori Ormuski moreuz ili će se od večeras suočiti sa razornim bombardovanjem infrastrukture.

Cijena barela sirove nafte brent za isporuke u junu porasla je za 1,2 dolara na 111,11 dolara u jutrošnjoj trgovini.

Barel američke teksaške sirove nafte za isti mjesec zabilježio je slično poskupljenje i sada se prodaje za 115 dolara, prenosi agencija DPA.

Od početka sukoba u Iranu, brent nafta je poskupjela za više od 50 odsto, a teksaška za 70 odsto, što podstiče strah od inflacije i usporenja ekonomskog rasta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Nafta

gorivo

Iran

Iran Tramp

Tramp Iran pregovori

Komentari (0)
Large banner

Ovo je odgovor Irana na Trampov ultimatum

Obavještajne službe otkrile: "Znamo gdje je Modžtaba Hamnei"

Večeras ističe ultimatum

Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

Dobre vijesti za poljoprivrednike: Za podsticaje 40 miliona KM

BiH u fokusu međunarodnog poslovnog foruma u kineskom gradu Vuhanu

Berze u strahu od ultimatuma koji je Bijela kuća izdala Iranu: Cijene nafte rastu

Cijena nafte mogla bi da premaši 150 dolara po barelu

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner