Cijene nafte rastu uoči Trampovog roka

Cijene nafte porasle su sa približavanjem novog roka koji je američki predsjednik Donald Tramp dao Iranu da otvori Ormuski moreuz ili će se od večeras suočiti sa razornim bombardovanjem infrastrukture.

Cijena barela sirove nafte brent za isporuke u junu porasla je za 1,2 dolara na 111,11 dolara u jutrošnjoj trgovini.

Barel američke teksaške sirove nafte za isti mjesec zabilježio je slično poskupljenje i sada se prodaje za 115 dolara, prenosi agencija DPA.

Od početka sukoba u Iranu, brent nafta je poskupjela za više od 50 odsto, a teksaška za 70 odsto, što podstiče strah od inflacije i usporenja ekonomskog rasta.