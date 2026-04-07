Domaćica se prodaje u Danskoj: Cijena će vas šokirati

07.04.2026 21:06

Foto: Printscreen/Youtube/Balkanski viking

Posljednjih se dana društvenim mrežama širi video koji je privukao pažnju povelikog broja Hrvata.

U centru rasprave su svima poznati keksi Domaćica koje proizvodi Kraš. Stevan Kovačević, koji živi u Norveškoj i ima Jutjub kanal Balkanski Viking, pronašao ih je u Lidlu u Danskoj.

Oduševljen otkrićem, ubacio ih je u korpu te pokazao i cijenu koja je bila 20 danskih kruna, što je otprilike 2,6 evra.

Domaćica jeftinija u Danskoj

Ono što je zanimljivo je da su u Danskoj ovi keksi očigledno jeftiniji nego u Hrvatskoj. Standardno pakovanje Domaćica od 300 grama kod nas se po cijeni nižoj od 3 evra može pronaći samo na akciji. Mi smo ih po najnižoj redovnoj cijeni pronašli u Lidlu i Sparu, za 3,19 evra, a sada su u Lidlu na akciji dostupne za 2,45 evra.

U drugim trgovinama redovne cijene su nešto više. Tako smo ih u Konzumu i Tomyju pronašli za 3,49 evra, u Studencu koštaju 3,42 eura, a u Volt Marketu su najskuplje te koštaju 3,59 evra.

Na društvenim mrežama se povela rasprava o razlici u cijeni koja je nekima šokantna, a neki pak smatraju da je opravdana:

"Jeftinija nego u Hrvatskoj", "Pa cijena ovisi i o porezu, npr. u Njemačkoj na hranu 7 odsto, a u Hrvatskoj 19 odsto", "U Hrvatskoj je 4 evra".

(Indeks.hr)

