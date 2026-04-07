"Eksplodirale kirije": Pogledajte gdje je najgore

Vlasti u Njemačkoj su prije deset godina uvele ograničenje kirija na pojedinim tržištima, ali cijene su uprkos tome nastavile snažno da rastu.

Danas zakupci u velikim gradovima u prosjeku plaćaju oko 43 odsto više nego 2015. godine.

Berlin na vrhu liste „eksplozije” cijena

Najveći rast bilježi Berlin, gdje su kirije porasle čak 69 odsto. Prema podacima vlade, cijena bez troškova grijanja skočila je sa 9,02 evra po kvadratnom metru 2016. na 15,25 evra prošle godine. Visok rast zabilježen je i u:

Lajpcigu (67 odsto)

Bremenu i Duizburgu (po 46 odsto)

Esenu i Diseldorfu (43 odsto)

Hamburgu (42 odsto)

Minhen i dalje nedostižan

Iako je rast u Minhenu bio nešto niži (37 odsto), ovaj grad ostaje najskuplji sa čak 21,29 evra po kvadratu u 2025. godini. Frankfurt je dostigao prosječnih 16,58 evra, dok je u Štutgartu cijena 16,06 evra po kvadratnom metru.

Važna napomena: Ministarstvo napominje da stanovi koji se ne oglašavaju javno poput onih preko lista čekanja ili direktnog posredovanja mogu biti nešto jeftiniji.

Zašto je „kočnica” zakazala?

Takozvana „kočnica stanarina”, koja važi od 1. juna 2015, ograničava cijenu na najviše 10 odsto iznad lokalnog prosjeka u zonama sa visokim pritiskom na tržište. Međutim, brojni izuzeci, poput dodataka za namještaj ili kratkoročnog izdavanja, značajno umanjuju njen efekat.

Karen Lej iz stranke Die Linke upozorava na „eksploziju stanarina” i ocjenjuje da je riječ o političkom promašaju. Ljevica zato godinama traži strože mjere, uključujući sveobuhvatno ograničenje kirija i oštriji obračun sa tzv. zelenaškim stanarinama, koje premašuju uobičajene cijene i do 20 ili 50 odsto.

(Kamatica)