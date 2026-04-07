Sjećate li se navlaka s rupom u sredini? Evo čemu su zapravo služile

Autor:ATV
Komentari:0
Ako ste odrasli u prošlom vijeku, velika je šansa da ste barem jednom pokušali “uhvatiti” teški jorgan kroz neobičan otvor u obliku romba ili kruga na sredini navlake.
Danas su ti otvori gotovo potpuno nestali, zamijenili su ih patentni zatvarači i skrivena dugmad na dnu posteljine. Ipak, taj otvor, karakterističan za domaćinstva u bivšoj Jugoslaviji, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj, nije bio tu zbog dizajna, već iz čisto praktičnih razloga.
U vrijeme kada su se koristile jorgani punjeni pravim perjem, navlaka je služila kao alat za održavanje. Jorgani su tada bili teški, glomazni i često nepravilnog oblika, a otvor u sredini omogućavao je ručno raspoređivanje punjenja.
Kroz taj središnji prostor bilo je puno lakše uhvatiti jorgan iznutra, protresti ga i precizno namjestiti u kutove nego ga “gurati” kroz uzak otvor sa strane. Ono što danas traje dvije minute, nekada je uz stare jorgane bila prava mala kućna gimnastika, piše Slobodna Dalmacija.
Drugi razlog leži u ekonomiji tadašnje tekstilne industrije. Proizvodnja u istočnoj Evropi bila je usmjerena na što jednostavnije krojeve i bržu izradu uz minimalne troškove.
Budući da su patentni zatvarači i dugmad bili skupi dodaci koji su zahtijevali dodatne radne sate, navlake su se šivale kao dva komada tkanine s rupom u sredini. Bilo je to brzo, funkcionalno i, što je najvažnije, jeftino rješenje.
Stručnjaci ističu i higijenski aspekt ovakvog kroja. Jorgani se tada nisu često prale, već uglavnom provjetravale, a otvor u sredini olakšavao je cirkulaciju zraka. To je omogućavalo materijalu da “diše”, brže se suši i zadržava manje vlage, što je bilo ključno za dugovječnost prirodnog perja.
Danas su moderni jorgani lakši, imaju ravnomjernu raspodjelu punjenja i standardizirane dimenzije, zbog čega je potreba za središnjim otvorom trajno nestala. Ipak, za mnoge taj mali romb ostaje simbol djetinjstva i nezaboravnog šuštanja teškog perja kod bake, prenosi Jabuka.tv.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
6 h0
BiH
6 h0
Društvo
6 h0
Nauka i tehnologija
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu
0:00
Centar dana (R)
infotejment
1:30
Svet poljoprivrede (R)
emisija o poljoprivredi
2:30
Agrar (R)
emisija o poljoprivredi
3:00
Putnik namjernik (R)
putopis
4:00
Preživećemo (R)
dokumentarni film
5:00
Sisi (12+,R)
serijski program