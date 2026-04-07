Sjećate li se navlaka s rupom u sredini? Evo čemu su zapravo služile

07.04.2026 20:53

Foto: Printscreen/Youtube/Masterim rukama

Ako ste odrasli u prošlom vijeku, velika je šansa da ste barem jednom pokušali “uhvatiti” teški jorgan kroz neobičan otvor u obliku romba ili kruga na sredini navlake.

Danas su ti otvori gotovo potpuno nestali, zamijenili su ih patentni zatvarači i skrivena dugmad na dnu posteljine. Ipak, taj otvor, karakterističan za domaćinstva u bivšoj Jugoslaviji, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj, nije bio tu zbog dizajna, već iz čisto praktičnih razloga.

U vrijeme kada su se koristile jorgani punjeni pravim perjem, navlaka je služila kao alat za održavanje. Jorgani su tada bili teški, glomazni i često nepravilnog oblika, a otvor u sredini omogućavao je ručno raspoređivanje punjenja.

Kroz taj središnji prostor bilo je puno lakše uhvatiti jorgan iznutra, protresti ga i precizno namjestiti u kutove nego ga “gurati” kroz uzak otvor sa strane. Ono što danas traje dvije minute, nekada je uz stare jorgane bila prava mala kućna gimnastika, piše Slobodna Dalmacija.

Štednja i industrijski standardi

Drugi razlog leži u ekonomiji tadašnje tekstilne industrije. Proizvodnja u istočnoj Evropi bila je usmjerena na što jednostavnije krojeve i bržu izradu uz minimalne troškove.

-спц-вјера-црква-фреске-

Budući da su patentni zatvarači i dugmad bili skupi dodaci koji su zahtijevali dodatne radne sate, navlake su se šivale kao dva komada tkanine s rupom u sredini. Bilo je to brzo, funkcionalno i, što je najvažnije, jeftino rješenje.

Higijena i “disanje” materijala

Stručnjaci ističu i higijenski aspekt ovakvog kroja. Jorgani se tada nisu često prale, već uglavnom provjetravale, a otvor u sredini olakšavao je cirkulaciju zraka. To je omogućavalo materijalu da “diše”, brže se suši i zadržava manje vlage, što je bilo ključno za dugovječnost prirodnog perja.

Danas su moderni jorgani lakši, imaju ravnomjernu raspodjelu punjenja i standardizirane dimenzije, zbog čega je potreba za središnjim otvorom trajno nestala. Ipak, za mnoge taj mali romb ostaje simbol djetinjstva i nezaboravnog šuštanja teškog perja kod bake, prenosi Jabuka.tv.

