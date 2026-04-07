Rode se vratile u Černobilj

07.04.2026 21:03

Рода раширила крила у гнијезду.
Foto: Catherine Leclert/Pexels

Bijele rode vratile su se u Černobilj poslije dvije decenije i počele da grade gnijezda u centru grada. Biolozi ocjenjuju da pojava šest ptica u administrativnom dijelu grada otvara nove perspektive za praćenje lokalne populacije i pokazuje da se priroda polako obnavlja.

Bijele rode vratile su se u grad Černobilj u Kijevskoj oblasti i počele su da se gnijezde prvi put u posljednjih 20 godina, objavila je danas na svom Fejsbuk nalogu černobiljska Agencija za radijaciju i ekološku biosferu (AREB).

"Danas, u centru Černobilja, šest bijelih roda grade gnijezda na krovu administrativne zgrade u blizini gradskog spomenika.

Ovo je prava senzacija za Černobilj jer je posljednje gniježđenje bijelih roda u našem gradu zabilježeno prije 20 godina", navodi se u FB objavi AREB-a, prenosi Ukrinform.

Biolozi iz Agencije za radijaciju i ekološku biosferu u Černobilju ukazali su da pojava šest ptica u centralnom dijelu grada može ukazivati na nove promjene u lokalnoj populaciji koje otvaraju "zanimljive perspektive za dalja posmatranja", prenosi b92.

