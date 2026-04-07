Šok snimak: Djevojčica izbacuje ogromnu zmiju iz kuće

Autor:ATV
Komentari:0
Snimak iz Australije izazvao je pažnju i podijeljene reakcije korisnika društvenih mreža.
Dok su jedni bili oduševljeni, drugi su priznali da ih je prizor pomalo uplašio.
Naime, jedan Australijanac je snimio kćerkicu u nesvakidašnjoj situaciji - kako izbacuje zmijurinu iz kuće!
Video, objavljen na Fejsbuk stranici “Aussie Life” do sada je pregledan više od 250.000 puta. Uz njega je stigla poruka: “Samo u Australiji. Kada te tata nauči kako da izbaciš zmiju iz kuće, kao da je to samo još jedan svakodnevni posao“.
Ovaj prizor je pokrenuo brojne rasprave o načinu života na Petom kontinentu. Na snimku se čuje otac koji daje uputstva kćerki kako da bezbjedno ukloni zmiju, a na trenutak se pojavljuje i majka, koja situaciju doživljava kao nešto sasvim uobičajeno.
Upravo ta neverovatna smirenost porodice iznenadila je brojne gledaoce, prenosi Slobodna Dalmacija.
Ubrzo je krenula lavina komentara. Dok su jedni priznali da bi u sličnoj situaciji reagovali panično ili pobegli, brojni Australijanci su objasnili da su ovakvi “susreti” sa divljim životinjama kod njih relativno česti.
Australija je, podsećamo, poznata po velikom broju zmija, uključujući najotrovnije vrste na svetu. Ipak, mnoge od njih nisu opasne za ljude i neretko se mogu vidjeti u dvorištima, pa čak i unutar domova.
Prema pretpostavkama korisnika, zmija sa snimka najvjerovatnije pripada porodici pitona Morelia spilota, koja nije otrovna i često boravi u blizini naseljenih područja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
10 h0
Svijet
10 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu