Ovo je najzdravija vrsta ribe

07.04.2026 18:28

Риба сардина у конзерви.
Foto: Karen Laårk Boshoff/Pexels

Riba je često na listi najzdravijih namirnica, ali nisu sve vrste ribe podjednako dobre za vaše zdravlje. Neke sadrže korisne omega-3 masne kiseline i druge hranljive materije, dok druge mogu biti zasićene živom i toksičnim jedinjenjima.

Prema riječima nutricionistkinje Mišel Rautenštajn, veoma je važno birati ribe koje najviše doprinose zdravlju.

Полиција Србија

Hronika

Maloljetnik prije ubistva pretraživao ''kad mogu kući'', pa isto pitao policiju dok je žena umirala

Sardina

Sitna riba, ali nutricionistički moćna! Sardine su jedan od najzdravijih izbora jer su:

– Bogate omega-3 masnim kiselinama (EPA i DHA)

– Dobar izvor kalcijuma – pomaže zdravlju kostiju

– Sadrže vitamin D

Omega-3 masne kiseline koje se nalaze u sardinama pomažu u očuvanju zdravlja srca i mozga, dok kalcijum doprinosi čvrstini kostiju.

Зорица Беунцлик-24102025

Scena

Dobre vijesti za Zoricu Brunclik

Losos – kralj zdravih masnoća

Losos je među najcenjenijim ribama zbog:

– Visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina

– Kvalitetnih proteina

– Protivupalnih svojstava – koristan kod artritis, piše Naj Žena.

Redovno konzumiranje lososa može pomoći u:

– Smanjenju rizika od srčanih bolesti

Hitna pomoć

Hronika

Žena pala sa zgrade, Hitna pomoć zatekla jezivu scenu

– Regulaciji krvnog pritiska

– Smanjenju triglicerida

Studije pokazuju da osobe koje često jedu losos imaju manji rizik od depresije i kognitivnog pada.

Pročitajte više

Трамп Млађи са званичницима Српске

Republika Srpska

Tramp se zadržao u Srpskoj: Nastavljeno druženje u opuštenoj atmosferi

9 h

2
Граница Градишка

Region

Hrvatska olakšava prelazak granice: Šta se sve mijenja

9 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Sutra bez struje 23 naselja i šest ulica u Banjaluci

9 h

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Svijet

Netanjahu: Sve jačim intenzitetom rušimo iranski režim

9 h

0

Više iz rubrike

Кардиолог упозорава: Овај рани знак може указивати на инфаркт

Zdravlje

Kardiolog upozorava: Ovaj rani znak može ukazivati na infarkt

1 d

0
Само једна навика пред спавање може да спаси ваш мозак

Zdravlje

Samo jedna navika pred spavanje može da spasi vaš mozak

1 d

0
Поврће пасуљ краставац парадајз

Zdravlje

Hrana koja čuva zdravlje očiju i poboljšava vid

1 d

0
Прехлада алергија

Zdravlje

Sindrom proljećnog umora: Kako se prepoznaje i pobjeđuje?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner