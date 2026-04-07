Hrvatska olakšava prelazak granice: Šta se sve mijenja

Hrvatska je već uvela evropski sustav ulaska i izlaska (EES) na svim graničnim prelazima, a nove tehnologije trebale bi dodatno smanjiti gužve i čekanja, posebno uoči turističke sezone.

Iako je EES ove sedmice krenuo s punom primjenom na nivou Evropske unije, za građane Bosne i Hercegovine to ne donosi velike novosti jer se sistem u Hrvatskoj već primjenjuje 24 sata dnevno.

Mobilni uređaji ubrzavaju proceduru

Jedna od ključnih novosti koja bi trebala olakšati promet na granicama je korištenje mobilnih uređaja za uzimanje biometrijskih podataka.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske ističu kako se tokom najvećih gužvi angažuje dodatni broj policijskih službenika koji već na saobraćajnim trakama prikupljaju biometrijske podatke putnika.

"Na taj način putnici ne moraju izlaziti iz vozila, što značajno ubrzava cijeli postupak", navode iz MUP-a.

Uz to, uvedene su posebne saobraćajne trake za registraciju u EES sistem te je reorganizovan rad na graničnim prelazima kako bi se čekanja svela na minimum.

Što donosi EES sistem?

EES je novi informacioni sistem Evropske unije koji zamjenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša.

Sistem automatski bilježi:

lične podatke putnika

podatke iz pasoša

vrijeme ulaska i izlaska iz EU

Prilikom prvog ulaska u EU, od državljana trećih zemalja – uključujući i građane BiH – uzimaju se biometrijski podaci (otisci prstiju i fotografija lica). Ti se podaci pohranjuju i koriste pri svakom sljedećem prelasku granice.

Kod idućih prelazaka identitet se potvrđuje poređenjem fotografije lica s postojećim podacima u sistemu, čime se postupak dodatno ubrzava, prenosi "lj portal".

Više bezbjednosti i manje prevara

Na razini Evropske unije već su vidljivi rezultati primjene ovog sistema.

Zabilježeno je više od 45 miliona prelazaka granice putem EES-a, a identifikovano je više od 600 osoba koje su predstavljale bezbjednosni rizik.

Osim toga, zahvaljujući biometrijskim podacima, znatno je olakšano otkrivanje pokušaja prevara s identitetom.

Uvođenjem novih tehnologija i dodatnom organizacijom rada na granicama, očekuje se da će ovog ljeta čekanja biti kraća, uprkos povećanom saobraćaju tokom turističke sezone.