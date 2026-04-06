Na auto-putu kolona duga 11 kilometara zbog saobraćajne nesreće

Kolona vozila duga je 11 kilometara na dionici auto-puta Bregana - Zagreb nakon saobraćajne nesreće, saopšteno je iz Hrvatskog autokluba.

Do zastoja je došlo između Kutine i Popovače u pravcu Bregane, a saobraćaj se odvija otežano uz duža zadržavanja.

Pojačan promet zabilježen je i na auto-putu Zagreb–Split–Dubrovnik, gdje je između čvorova Novigrad i Lučko u pravcu glavnog grada Hrvatske vrlo gust saobraćaj.

Vozi se usporeno u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje.

Pojačan je i ulazak automobila na graničnim prelazima, a na pojedinima su zabilježena višečasovna čekanja.

Saobraćaj je pojačan na putevima u pravcu unutrašnjosti, posebno na auto-putevima.