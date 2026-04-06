Tragedija u Hrvatskoj: Top iznenada opalio i raskomadao čovjeka

06.04.2026 16:24

Топ на ливади.
Foto: Zain Abba/Pexels

Na Uskršnji ponedjeljak poslije podne u Dvoru Veliki Tabor, na području Opštine Desinić, dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac tokom tradicionalne manifestacije pucanja iz topa.

Prema informacijama koje su čitaoci potvrdili za Zagorje.com, prizori na mjestu događaja bili su izuzetno potresni.

Svjedoci navode kako top u više navrata nije reagovao, odnosno nije opalio. Nakon toga je ipak ispaljen, ali je prilikom narednog punjenja došlo do iznenadne detonacije.

U tom trenutku, kako tvrde očevici, došlo je do fatalne nesreće u kojoj je stradao muškarac koji je rukovao topom, prenosi Večernji list.

"Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čovjeka", rekao je jedan od svjedoka za Zagorje.com.

