Tragedija u Hrvatskoj: Top iznenada opalio i raskomadao čovjeka

Autor:ATV
Komentari:0
Na Uskršnji ponedjeljak poslije podne u Dvoru Veliki Tabor, na području Opštine Desinić, dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac tokom tradicionalne manifestacije pucanja iz topa.
Prema informacijama koje su čitaoci potvrdili za Zagorje.com, prizori na mjestu događaja bili su izuzetno potresni.
Svjedoci navode kako top u više navrata nije reagovao, odnosno nije opalio. Nakon toga je ipak ispaljen, ali je prilikom narednog punjenja došlo do iznenadne detonacije.
U tom trenutku, kako tvrde očevici, došlo je do fatalne nesreće u kojoj je stradao muškarac koji je rukovao topom, prenosi Večernji list.
"Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čovjeka", rekao je jedan od svjedoka za Zagorje.com.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
15 h0
Ekonomija
15 h0
Fudbal
15 h0
Svijet
15 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu