Logo
Large banner

Oglasili se iz Bijele kuće: Otkrili da li je Tramp donio odluku o primirju

Autor:

ATV
06.04.2026 16:02

Komentari:

0
Огласили се из Бијеле куће: Открили да ли је Трамп донио одлуку о примирју
Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Američki predsjednik Donald Tramp još nije donio definitivnu odluku o sporazumu o 45-dnevnom primirju između Sjedinjenih Država i Irana, saopštio je zvaničnik Bijele kuće.

U međuvremenu se vojna operacija protiv Teherana se nastavlja, a portal "Aksios" prenosi da Vašington razmatra i druge ideje u vezi sa Teheranom.

иран ратни брод

Svijet

Cijeli svijet iščekuje šta će se desiti u srijedu u 2 sata ujutru

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je ranije da je Iran pripremio odgovor na prijedloge posrednika o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama.

Tramp je rekao ranije da su Vašington i Teheran vodili produktivne razgovore.

илу-сунце-220202026

Društvo

Nastavlja se lijepo vrijeme? Evo šta kaže prognoza

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo je direktan dijalog, ali je saopštilo da je Teheran dobio poruke preko posrednika o želji Vašingtona da pokrene dijalog kako bi se okončao sukob.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Vašington

Iran

Teheran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Kafana Konobar Kafic

Region

Koliko zarađuju konobari u Hrvatskoj tokom sezone?

15 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ova tri horoskopska znaka uvijek sve zakomplikuju

16 h

0
Снијег

Banja Luka

Poznato do kada građani mogu prijaviti štetu nastalu usljed snijega

16 h

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

BiH

Cvijanović: Politika Sarajeva svodi se na očuvanje stranih sudija i OHR-a

16 h

0

Više iz rubrike

Цијели свијет ишчекује шта ће се десити у сриједу у 2 сата ујутру

Svijet

Cijeli svijet iščekuje šta će se desiti u srijedu u 2 sata ujutru

15 h

0
Америчка војска

Svijet

Američka obmana: Spašavali pilota, a ukrali obogaćeni uranijum?

17 h

0
Матадор са биком

Svijet

Nesvakidašnja nesreća u Španiji: Legendarnog matadora ubio bik

18 h

0
ЕУ покреће преговоре о укидању роминг трошкова за Западни Балкан

Svijet

EU pokreće pregovore o ukidanju roming troškova za Zapadni Balkan

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner