Oglasili se iz Bijele kuće: Otkrili da li je Tramp donio odluku o primirju

Američki predsjednik Donald Tramp još nije donio definitivnu odluku o sporazumu o 45-dnevnom primirju između Sjedinjenih Država i Irana, saopštio je zvaničnik Bijele kuće.

U međuvremenu se vojna operacija protiv Teherana se nastavlja, a portal "Aksios" prenosi da Vašington razmatra i druge ideje u vezi sa Teheranom.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je ranije da je Iran pripremio odgovor na prijedloge posrednika o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama.

Tramp je rekao ranije da su Vašington i Teheran vodili produktivne razgovore.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo je direktan dijalog, ali je saopštilo da je Teheran dobio poruke preko posrednika o želji Vašingtona da pokrene dijalog kako bi se okončao sukob.

(SRNA)