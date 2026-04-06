Oglasili se iz Bijele kuće: Otkrili da li je Tramp donio odluku o primirju

Autor:ATV
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp još nije donio definitivnu odluku o sporazumu o 45-dnevnom primirju između Sjedinjenih Država i Irana, saopštio je zvaničnik Bijele kuće.
U međuvremenu se vojna operacija protiv Teherana se nastavlja, a portal "Aksios" prenosi da Vašington razmatra i druge ideje u vezi sa Teheranom.
Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je ranije da je Iran pripremio odgovor na prijedloge posrednika o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama.
Tramp je rekao ranije da su Vašington i Teheran vodili produktivne razgovore.
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo je direktan dijalog, ali je saopštilo da je Teheran dobio poruke preko posrednika o želji Vašingtona da pokrene dijalog kako bi se okončao sukob.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu