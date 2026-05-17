Izgradnja magistralnog gasovoda i auto-puta do Mliništa za bolji život građana

17.05.2026 10:25

Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Cilj izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i auto-puta Glamočani-Banjaluka-Mliništa jeste stvaranje preduslova za bolji život građana, bolji ekonomski i privredni napredak Republike Srpske i zato bi pred Narodnom skupštinom na narednom zasjedanju trebalo da se nađe Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi realizacije ovih projekata.

"Neophodno je donijeti poseban zakon kojim se utvrđuje da je izgradnja magistralnog gasovoda i auto-puta od opšteg interesa, kojim bi se definisalo izvođenje geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i posebna pravila upravnog postupanja", navodi se u obrazloženju Prijedloga zakona.

Taj zakon bi, dodaje se, predstavljao pravni okvir za nesmetanu realizaciju projekta u kojem bi se efikasno rješavali imovinskopravni odnosi u posebnom postupku eksproprijacije, kao i pribavljanje dokumentacije za izgradnju magistralnog gasovoda i auto-puta.

Izgradnja magistralnog gasovoda i auto-puta po mnogim svojim karakteristikama složen je projekat, a postojeći zakonski okvir u određenim segmentima usporava realizaciju u predviđenim rokovima.

Kako se dodaje, ovo se posebno odnosi na institut rješavanja imovinskopravnih odnosa, jer je za izgradnju magistralnog gasovoda i auto-puta neophodno obezbijediti odgovarajuće pravo na zemljištu za trase, te pristupne saobraćajnice i privremeno zauzimanje zemljišta koje će biti korišteno do završetka izgradnje.

Ukazano je da bi rješavanje imovinskopravnih odnosa u skladu sa rokovima utvrđenim odredbama važećeg Zakona o eksproprijaciji dovelo do odugovlačenja postupka eksproprijacije, a tako i do mogućnosti nastupanja eventualne materijalne štete za Srpsku.

"Bilo je neophodno da se u postupku eksproprijacije, koji je definisan ovim zakonom, propišu kraći rokovi određenih upravnih procedura u odnosu na rokove propisane važećim Zakonom o eksproprijaciji i Zakonom o opštem upravnom postupku", navodi se u obrazloženju navedenog akta, prenosi Srna

Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i auto–puta Glamočani-Banjaluka-Mliništa trebalo bi po hitnom postupku da se nađe pred poslanicima na zasjedanju u utorak, 19. maja.

