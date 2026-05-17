Pepić: Republika Srpska razgovara u svijetu o svim temama važnim za budućnost BiH

Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić rekao je za RTRS da Republika Srpska razgovara o svim temama važnim za budućnost BiH na mjestima i sa sagovornicima koji definišu geopolitičke odnose.

Pepić je rekao da Republika Srpska sada nije samo tema, već sagovornik u Moskvi, Vašingtonu i Tel Avivu.

- Ako niste za stolom, vi ste na stolu. Republika Srpska je za stolom i razgovara o svim temama važnim za budućnost BiH. Republika Srpska može iznijeti argumente koji počivaju na Dejtonskom sporazumu, a taj sporazum je čedo američke administracije. SAD neće dopustiti da neko, prije svega Brisel, radi nešto što je suprotno Dejtonskom sporazumu - istakao je Pepić.

On je naveo da je Dejtonski sporazum definisao BiH kao zajednicu dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da, u tom pogledu, pitanja u BiH treba rješavati razgovorom i dogovorom svih, a ne forsiranjem jednostranih gledišta.

- Republika Srpska promoviše isto što i Moskva, Peking i Vašington - da odgovornost bude na onima koji su legalno izabrani da predstavljaju narod - istakao je Pepić.

On je rekao da Srpska nakon "relaksiranja odnosa sa svima u svijetu" može da računa na još snažniju političku podršku, ali i na ekonomsku korist, zbog čega je sada na redu ekonomija.

- Neke sile su se trudile da nanesu ekonomsku štetu Republici Srpskoj, sada je vrijeme da se naše ekonomske aktivnosti nastave, za šta je nepohodna ekonomska diplomatija - naglasio je Pepić, dodajući da je prelomni trenutak bilo ukidanje sankcija zvaničnicima Republike Srpske.

On je rekao da bi oni koji se najviše kunu u BiH trebalo da privlače strane investicije i promovišu BiH kao mjesto za ulaganja umjesto što pričaju o Republici Srpskoj i prizivaju strani intervencionizam.

- Jasno je da je sa trenutnom geopolitičkom postavkom strani intervencionizam stvar prošlosti - poručio je Pepić.

Pepić smatra da je Brisel izgubio kompas i da nije sposoban da artikliše politike i pravac kojim želi da se kreće.

- Ta šizofrenost se ogleda u odnosu prema drugim silama u svijetu, prije svega, Moskvi, Vašingtonu i Tel Avivu. EU treba vratiti u ruke naroda, kako njom više ne bi upravljali neizabrani činovnici koji rade za određene centre moći, već predstavnici naroda - istakao je Pepić.