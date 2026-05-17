Tužilaštvo potvrdilo: Aleksandar Nešović je ubijen

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila različita krivična djela u vezi sa krivičnim djelom teško ubistvo izvršenim na štetu A.N, za kojim se i dalje traga.

Naredbom o sprovođenju istrage, Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci počinili krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42) tereti se za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Dejan S. (50) tereti se za krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Devetoro osumnjičenih danas je saslušano pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Veselin M. saslušan je juče i tom prilikom je iznio svoju odbranu, nakon čega mu je, na prijedlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

Nakon današnjih saslušanja, tužilaštvo je takođe predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da svim osumnjičenima odredi pritvor.

Postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine, između 23 časa i ponoći, u restoranu „27“, Saša V. i Mario S. kao saizvršioci na podmukao način lišili života A.N.

Najprije je A.N. telefonom pozvao Veselin M, koji je, kako se sumnja, bio u društvu Saše V. i Marija S, te mu predložio da dođe u navedeni restoran kako bi raspravili međusobne nesuglasice, sugerišući mu da ne dolazi u pratnji svog obezbjeđenja.

Oštećeni je, po dolasku ispred restorana i uočavanju vozila koja koriste osumnjičeni, prvobitno odlučio da napusti mjesto događaja bez ulaska u restoran, o čemu je obavijestio svog prijatelja V.B, ali se nakon poziva Saše V, sa kojim je odranije bio u sukobu, poslije desetak minuta vratio, ušao u restoran i sjeo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom M.

Nakon rasprave, Saša V. je, kako se sumnja, iz pištolja NN marke ispalio nekoliko hitaca u pravcu A.N, koga je lišio života, te tom opšteopasnom radnjom izazvao opasnost po život i tijelo gostiju koji su se nalazili u restoranu.

Kako se sumnja, pištolj je prethodno donijela Danka V, neovlašćeno ga noseći bez dozvole nadležnog organa, te ga predala Mariju S, a on potom Saši V. po dolasku u restoran.

Nakon toga, Dejan S. je pomogao Saši V. i Mariju S. poslije izvršenog krivičnog djela tako što ih je odvezao najprije na područje grada Šapca, potom do jezera Dobrodol, a zatim i do Stare Pazove.

Pregledom njegovog vozila pronađena je putna isprava na ime Saše V, jedna putna isprava BiH na isto ime, novac u iznosu od 10.000 evra, putna isprava i lična karta na ime Marija S, kao i vozačka i saobraćajna dozvola za vozilo marke „Audi Q8“ izdate na isto ime.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za A.N. (Aleksandar Nešović), čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema do sada prikupljenim dokazima proizlazi da je na podmukao način lišen života prethodne večeri.

