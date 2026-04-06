Poznato do kada građani mogu prijaviti štetu nastalu usljed snijega

Štetu nastalu usljed obilnog snijega Banjalučani od danas do 14. aprila građani mogu prijaviti Odsjeku za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice grada.

Iz ovog odsjeka navedeno je da građani štetu mogu prijaviti putem broja telefona 051/498-261 tako što će dostaviti osnovne podatake o lokaciji i vrsti nastale štete.

BiH Cvijanović: Politika Sarajeva svodi se na očuvanje stranih sudija i OHR-a

- Pozivaju se građani da blagovremeno prijave uočenu štetu kako bi nadležne gradske službe mogle pravovremeno reagovati i preduzeti sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti - saopšteno je iz gradskog Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice.

Oni navode da će nakon isteka roka za prijave Komisija za procjenu štete izaći će na teren radi vršenja procjene oštećenih objekata i poljoprivrednih dobara, na osnovu blagovremeno podnesenih prijava.