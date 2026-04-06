Dodik komentarisao dolazak Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku

Banjaluka će sutra biti značajno mjesto i ona nesumnjivo postaje značajan centar diplomatskih i poslovnih aktivnosti, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, nakon najave da će najveći grad Srpske posjetiti Donald Tramp Mlađi, sin predsjednika SAD.

Rekao je da Donald Tramp Mlađi svakako važna karika u životu kompanije čiji vlasnik je predsjednik Amerike.

"Ja ću samo potvrditi da s njim postoje kontakti, kao što su bili oni koji su održali naši predstavnici i nadam se da je moguće da ćemo se i ovdje sresti", rekao je Dodik ne precizirajući detalje dolaska.

Kaže da čine napore da dođe do što većeg broja značajnih posjeta i da ono što njegov tim radi na međunarodnom planu bude i značajno vidljivo.

"I neki rezultati se već vide", rekao je Dodik.

Najavio je da će krajem sedmice doći delegacija iz SAD na obilježavanje u Gradini, kao i delegacija iz Ruske Federacije koju će predvoditi zamjenik ministra inostranih poslova.

"Započećemo zvanične razgovore o našoj saradnji sa Rusijom koja ostaje intenzivna i, naravno, vrlo važna. Ključni događaj je izgradnja srpsko-ruskog hrama", rekao je Dodik.

Govoreći o Trampu, kaže da ga raduje činjenica da je on došao na vlast i da je učinio značajne promjene na globalnom nivou, prvenstveno na rušenju neoliberalnog globalističkog koncepta.

"Rekao je da ne želi da gradi neuspješne države. Mi smo pročitali da je to BiH i zato su imali našu podršku. Niko više ne spominje Bošnjake i Bosance", rekao je Dodik za Provjereno.