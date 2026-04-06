Ana Trišić Babić v.d. direktora nove Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske

Ana Trišić Babić imenovana je za v.d. direktora nove Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, a odluka o tome objavljena je u Službenom glasniku.

Na mandat od 90 dana, Trišić Babić postavljena je na sjednici Vlade 27. marta.

Nova Kancelarija za međunarodnu saradnju baviće se jačanjem međunarodne pozicije Republike Srpske, koordinacijom posjeta i razvojem strategija za političke, ekonomske i kulturne interese.