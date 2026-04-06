Prevoznici pisali Stanivukoviću: Traže veće cijene, moguće redukcije

ATV
06.04.2026 12:04

Превозници писали Станивуковићу: Траже веће цијене, могуће редукције
Banjalučki prevoznici zatražili su poskupljenje cijena karata, i najavili redukciju polazaka.

Banjalučki prevoznici zatražili su hitan sastanak sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, 23. marta ove godine, međutim, do toga nije došlo.

Zahtjev za sastanak obrazložen je novonastalom situacijom koja se ogleda u velikom povećanju cijena goriva, kao i mogućim problemima u njegovoj nabavci.

"Molimo Vas za hitan sastanak po sljedećim pitanjima: usvajanje našeg zahtjeva za korekciju cjenovnika voznih karata od 11. marta 2026. godine ili definisanje načina na koji će Grad nadoknaditi razliku u cijeni, ukoliko ne želi da povećanje cijena usluga plate putnici, isplate starih dugovanja iz 2024. godine, definisanje rokova i isplata tekućih dugovanja iz 2026. godine, te definisanje rokova isplata budućih faktura za usluge i pomoć za pretrpljenu štetu zbog proteka vremena u postupku usvajanja novog cjenovnika koji traje od novembra 2025. godine", navode u saopštenju.

Kako kažu, rad pod ovakvim ekonomskim uslovima je neodrživ, te dodaju da je pitanje koliko će dugo izdržati raditi pod ovim uslovima.

"Podsjećamo da je prosječna bruto plata u odnosu na period kada je formiran postojeći cjenovnik voznih karata veća za više od 50 odsto, a da je inflacija više od 18 odsto. I bez povećanja cijena goriva uslovi su bili izuzetno teški i samo zahvaljujući relativno stabilnoj cijeni goriva u proteklih godinu-dvije uspijevao se održati sistem. Međutim, u ovim današnjim uslovima, to jednostavno nije moguće", potvrđeno je za ATV.

Naš izvor ističe da sa adrese Gradske uprave Banjaluka nisu do sada dobili nikakav odgovor.

"Preći ćemo na maksimalnu redukciju polazaka. Sva druga komunalna preduzeća su dobila poskupljenje osim prevoza na koje najviše utiče cijena rada i poskupljenje nafte. Prelazak na vanredne mjere i drastična redukcija polazaka bi trebala najvjerovatnije da počne 13. aprila. Voziće se samo polasci da se đaci i radnici odvezu i vrate u školu i na posao, a svi drugi će se redukovati", ističe naš izvor dodajući da su prevoznici još u novembru podnijeli zahtjev za poskupljenje.

