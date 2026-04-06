Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

ATV
06.04.2026 07:35

Дојава о бомби у бањалучкој Гимназији
U banjalučkoj Gimnaziji jutros je stigla dojava o postavljenoj bombi, zbog čega su učenici obaviješteni da ne dolaze na nastavu.

Kako je rečeno za ATV iz PU Banjaluka, u toku je protivdiverzioni pregled škole.

"Jutros oko 06.30 časova prijavljeno je da je na mejl adresu srednje škole u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", rečeno je za ATV.

Podsjetimo, prije sedam dana u više banjalučkih škola stigle su dojave o postavljenim bombama. Nakon obavljenih bezbjednosnih pregleda, utvrđeno je da su prijave bile lažne.

