Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

Autor:ATV
Komentari:0
U banjalučkoj Gimnaziji jutros je stigla dojava o postavljenoj bombi, zbog čega su učenici obaviješteni da ne dolaze na nastavu.
Kako je rečeno za ATV iz PU Banjaluka, u toku je protivdiverzioni pregled škole.
"Jutros oko 06.30 časova prijavljeno je da je na mejl adresu srednje škole u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", rečeno je za ATV.
Podsjetimo, prije sedam dana u više banjalučkih škola stigle su dojave o postavljenim bombama. Nakon obavljenih bezbjednosnih pregleda, utvrđeno je da su prijave bile lažne.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
07
33
07
25
07
15
07
12
07
09
Trenutno na programu