Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

U banjalučkoj Gimnaziji jutros je stigla dojava o postavljenoj bombi, zbog čega su učenici obaviješteni da ne dolaze na nastavu.

Kako je rečeno za ATV iz PU Banjaluka, u toku je protivdiverzioni pregled škole.

"Jutros oko 06.30 časova prijavljeno je da je na mejl adresu srednje škole u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", rečeno je za ATV.

Podsjetimo, prije sedam dana u više banjalučkih škola stigle su dojave o postavljenim bombama. Nakon obavljenih bezbjednosnih pregleda, utvrđeno je da su prijave bile lažne.