Nema bezbjednosne prijetnje, dojava o bombi u Delti bila lažna

01.04.2026 19:09

Нема безбједносне пријетње, дојава о бомби у Делти била лажна
Foto: ATV

Protivdiverzionim pregledom policije utvrđeno je da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u tržnom centru Delta bila lažna i da ne postoji bezbjednosna prijetnja, potvrđeno je za ATV.

Danas je drugi put u posljednja tri dana stigla dojava o postavljenoj bombi u tržnom centru Delta.

"Danas oko 17,35 časova prijavljeno je da je na mejl adresu tržnog centra u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava", rečeno je iz policije za ATV.

Policija je nakon dobijene prijave ekspresno evakuisala tržni centar.

