Letovi počinju 9. juna: Aerodrom Banjaluka uvodi novu-staru liniju

Sa Međunarodnog aerodroma Banjaluka od 9. juna građani će moći letjeti i za Tivat što predstavlja povratak stare avio-linije koja je povezivala grad na Vrbasu sa crnogorskim primorjem.

Kako je saopšteno iz banjalučkog Aerodroma, letovi će biti dva puta sedmično i to utorkom i petkom.

"U saradnji sa Er Montenegro, otvaramo vam bržu i jednostavniju vezu ka crnogorskom primorju i nezaboravnom ljetu. Više informacija o redu letenja i kupovini karata biće dostupno putem zvaničnog veb sajta i mobilne aplikacije Er Montenegro, kao i na tiketing desku Aerodroma Banjaluka", naveli su oni.

Iz Banjaluke za ovaj crnogorski grad moglo se letjeti i tokom nekoliko proteklih godina, a obično su tada bile sezonske linije koje su prestajale sa operacijama u septembru.

Gd‌je se sve može letjeti iz Banjaluke?

Sa banjalučkog Aerodroma sa nisko-budžetnom avio-kompanijom "Ryanair" putnici mogu letjeti za Memingen, Stokholm, Brisel, Geteborg, Beč i Karlsruhe/Baden-Baden.

S Wizzairom građani mogu putovati za Dortmund, Štutgart i Bazel, dok Er Serbia povezuje Banjaluku i Beograd.