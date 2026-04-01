Letovi počinju 9. juna: Aerodrom Banjaluka uvodi novu-staru liniju

ATV
01.04.2026 11:21

Foto: Pixabay/outsideclick

Sa Međunarodnog aerodroma Banjaluka od 9. juna građani će moći letjeti i za Tivat što predstavlja povratak stare avio-linije koja je povezivala grad na Vrbasu sa crnogorskim primorjem.

Kako je saopšteno iz banjalučkog Aerodroma, letovi će biti dva puta sedmično i to utorkom i petkom.

"U saradnji sa Er Montenegro, otvaramo vam bržu i jednostavniju vezu ka crnogorskom primorju i nezaboravnom ljetu. Više informacija o redu letenja i kupovini karata biće dostupno putem zvaničnog veb sajta i mobilne aplikacije Er Montenegro, kao i na tiketing desku Aerodroma Banjaluka", naveli su oni.

Nauka i tehnologija

Više od polovine Evropljana priznaje da u javnosti pogleda u telefon nepoznate osobe

Iz Banjaluke za ovaj crnogorski grad moglo se letjeti i tokom nekoliko proteklih godina, a obično su tada bile sezonske linije koje su prestajale sa operacijama u septembru.

Gd‌je se sve može letjeti iz Banjaluke?

Sa banjalučkog Aerodroma sa nisko-budžetnom avio-kompanijom "Ryanair" putnici mogu letjeti za Memingen, Stokholm, Brisel, Geteborg, Beč i Karlsruhe/Baden-Baden.

S Wizzairom građani mogu putovati za Dortmund, Štutgart i Bazel, dok Er Serbia povezuje Banjaluku i Beograd.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Од данас ново радно вријеме бањалучких кафића и трговина

Banja Luka

Od danas novo radno vrijeme banjalučkih kafića i trgovina

4 d

0
Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Novi udar na džepove građana Banjaluke

5 d

0
Када ће почети санација клизишта у Бањалуци?

Banja Luka

Kada će početi sanacija klizišta u Banjaluci?

5 d

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Banja Luka

Cijena dizela u Banjaluci dostigla 3,75 KM

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

