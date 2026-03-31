Novi udar na džepove građana Banjaluke

31.03.2026 20:14

Скупштина Града Бањалука
Foto: SRNA

Novo poskupljenje i novi udar na džepove građana Banjaluke. Odbornici su dali saglasnost na poskupljenje usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za 29,5 odsto ili povećanje od 3 do 4 KM po domaćinstvu.

Kao razlog poskupljenja direktor „Čistoće“ navodi promjenu strukture ukupne cijene, rast cijena industrijskih proizvoda i energenata što ugrožava poslovanje preduzeća.

"Procentualno to jako puno izgleda, međutim finansijski to je jako simbolično. Što se tiče poskupljenja ono je neminovno da bi našu uslugu kontinuirano i kvalitetno izvršavali, potrudićemo se da operativno, tehnički bolje uradimo posao za građane", kaže Aleksandar Bajić, generalni direktor „Čistoće“

Rasprava odbornika uglavnom je bila usmjerena na diskusije o higijeni grada, dok je fokus trebalo da bude na poskupljenju usluga za građane, poruka je predsjednika skupštine.

"U ovoj godini je planirano 4,3 miliona za javnu higijenu i da više ne treba da se raspravlja o tome, u ovoj godini očekujemo da naš grad nema probleme sa javnom higijenom", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Iz perspektive građana izgleda da je bilo bolje kada nije bilo sjednica jer nije bilo štetnih izmjena regulacionih planova i povećanja cijena komunalnih usluga, stav je odbornika Liste za pravdu i red.

"Nismo vidjeli finansijski izvještaj za 2025. godinu, ja vjerujem da određeni problemi postoje, ali da jedno likvidno preduzeće koje je imalo oko 5 miliona km nepovučene dobiti da može zapasti u takvu dubiozu ja zaista ne vjerujem u to", kaže Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka.

Na sjednici se raspravljalo i o nabavci novih kontejnera za koje su prvi put ove godine obezbijeđena sredstva iz budžeta.

"Svi koji se kreću po gradu vide da imamo stare kontejnere, polupane, loše i nadam se da će i ta stavka biti riješena u narednom periodu", rekao je Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

Odbornici su bili uzdržani kada je riječ o kreditnom zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 7 miliona evra za rekonstrukciju i modernizaciju toplovodne i vrelovodne mreže.

