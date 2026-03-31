Identifikovani napadači na hrvatskog konzula u Banjaluci

Banjalučka policija je identifikovala osobe koje su učestvovale u sukobu sa konzulom prvog reda u Banjaluci koji je prijavljen policiji 29. marta oko 4.15 časova.

Riječ je o V.V. i M.Z. iz Banjaluke koji su 29. marta napali konzula i njegovog brata.

"Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, biće pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenih prekršaja „Vrijeđanje“ iz člana 8. i „Tuča i fizički napad“ iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru", saopšteno je iz policije.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

PU Banjaluka: Konzul Hrvatske nije želio krivično gonjenje napadača

”Policiji je prijavljeno da je više nepoznatih muškaraca fizički napalo P.L. i D.L., državljane Hrvatske, koji su zadobili tjelesne povrede. Prilikom postupanja policijskih službenika P.L. i D.L. su izjavili da ne žele krivično gonjenje napadača”, saopštila je PU Banjaluka.

Oglasio se generalni konzul Hrvatske nakon napada u Banjaluci

Zoran Piličić, generalni konzul Republike Hrvatske u Banjaluci, oglasio se 30. marta, povodom napada na konzula prvog reda u ovom gradu, osuđujući ovaj nemili čin i pozivajući institucije da pronađu i procesuiraju počinioce.

Piličić je za Dnevnik RTV HB rekao da se dogodio jedan nemili čin koji su svi dužni osuditi.

"U centru Banjaluke dogodio se čin, kada je hrvatski konzul, akditovani diplomata u generalnom konzulatu, i njegov brat fizički napadnuti, tučeni, i da tako kažem natjerivani skoro pola sata po ulicama Banjaluke. Kad su ih dostigli, opet su ih tukli", rekao je Piličić.

On kaže da su im upućivali uvredljive riječi i nazivali ih ustašama.

Dodaje da su konzul i njegov brat u redu i da nije bilo težih fizičkih povreda te da su u pitanju povrede poput hematoma, modrica i ogrebotina.

"Možete misliti koji je šok kad vas skoro desetak mladih ljudi napadne. Strah hoće li neko povući nož šrafciger ili nešto slično, strah je što će se se desiti u tome svemu", istakao je Piličić dodajući da su o svemu ovome institucije obavještene.