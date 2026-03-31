Tramp udario "saveznike": Hoćete naftu? Idite do moreuza i uzmite je

Dopisnica En-Bi-Si Njuza iz Bijele kuće Veidžija Đijang kontaktirala je predsjednika SAD-a Donalda Trampa kako bi zatražila pojašnjenje njegove objave na društvenim mrežama, u kojoj je nagovijestio mogućnost da odustane od pokušaja da natjera Iran da ponovo otvori Ormuški moreuz.

Tramp je ponovio frustraciju zbog toga što druge zemlje nisu poslale vojne snage da se pridruže američko-izraelskim napadima na Iran, ali je naglasio da još nije spreman povući američke snage iz sukoba.

"Vrijeme je da nešto urade sami za sebe"

"U nekom trenutku hoću, ali ne još. Druge zemlje moraju doći i preuzeti svoj dio posla. Iran je razoren, ali i oni moraju doći i odraditi svoj dio", rekao je Tramp .

Tramp je ponovio i tvrdnju da, uprkos nastavku iranskih napada na brodove i infrastrukturu zemalja Perzijskog zaliva, "ne postoji stvarna prijetnja" u Hormuškom moreuzu.

"Ja ću biti tamo, ali ako imaju problema s nabavkom nafte, neka dođu i uzmu je kako bi trebali. Neka dođu i uzmu je. Nisu htjeli nikome pomoći. NATO je grozan, svi su grozni. Ako žele naftu, neka dođu i uzmu je. Ne postoji stvarna prijetnja, nema značajne prijetnje jer je ta zemlja razorena. Neka dođu i uzmu je. Vrijeme je da nešto urade sami za sebe", rekao je Tramp.

Objava na društvenim mrežama

Tramp je ranije u objavi na društvenoj mreži Truth Social pozvao zemlje koje nisu učestvovale u američko-izraelskim napadima na Iran da kupuju američku naftu, ali i da odu u Ormuški moreuz i "jednostavno ga uzmu".

Posebno je izdvojio Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku, ocijenivši ih nekorisnim u jednomjesečnom ratu koji je uzdrmao globalna tržišta, povećao cijene energije i doveo do toga da je Iran praktično zatvorio prolaz tankerima kroz moreuz.

"Sve te zemlje koje ne mogu nabaviti mlazno gorivo zbog Ormuškog moreuza, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo učestvovati u rušenju iranskog režima, imam prijedlog za vas: broj jedan, kupujte od SAD-a, imamo ga dovoljno, i broj dva, skupite malo odgođene hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno ga uzmite", napisao je Tramp.