Tramp: Ne može Amerika da pomaže onima koji ne pomažu njoj

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je državama koje ne žele da pomognu Americi u uklanjanju blokade Ormuskog moreuza, uključujući Veliku Britaniju, da ni Vašington neće biti tu da pomaže njima.

On je u objavi na "Truth Social" predložio tim zemljama ili da kupuju naftu od SAD ili da skupe hrabrosti i odu po nju u Ormuski moreuz.

Srbija Oglasio se Ivica Dačić o nastavku liječenja, posebno se zahvalio Stevandiću

"Iran je, u suštini, desetkovan. Teži dio posla je urađen. Idite po svoju naftu!", napisao je Tramp.